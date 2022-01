Dan (59) ble offer for USAs «tvillingpandemi»

CHICAGO (TV 2): USA er ikke bare rammet av en pandemi. Nå sjokkeres amerikanerne av et rekordhøyt antall overdosedødsfall. Korona-pandemien får skylden.

Karen Bigg våknet av at datteren ristet henne våken. Med kinnene våte av tårer, kunne 14-åringen fortelle at hun ikke klarte å vekke pappaen sin. Karen løp ut i stua og så sin mann gjennom 20 år ligge livløs over skrivebordet.

Halvannen time tidligere hadde de snakket sammen, og alt hadde virket normalt.

– Jeg forstod med en gang at han var død, forteller Karen om sin ektemann.

Bare minutter senere kunne ambulansepersonell bekrefte at det ikke var noe de kunne gjøre for å redde Dan Bigg.

59-åringen hadde satt sitt siste skudd. En overdose med det syntetiske stoffet fentanyl hadde tatt livet av nok et menneske i Chicago.

MISTET LIVET: Dan Bigg til høyre i bildet mistet livet etter en overdose med det syntetiske stoffet fentanyl. Foto: Privat

Enorm økning

Byen ved bredden av Lake Michigan opplevde en enorm økning i overdosedødsfall under korona-pandemiens første år, opp nesten 50 prosent fra året før.

Totalt ble det meldt om over 100 000 overdosedødsfall i USA fra april 2020 til samme måned året etter. En økning på nesten 30 prosent for hele nasjonen.

– Vi kaller det en tvilling-pandemi, forklarer pastor Robin Hood når TV 2 treffer ham en sen kveldstime i et av Chicagos mest kriminelt belastede områder vest i millionbyen.

Robin Hood bærer et navn som forplikter. 20 år gammel følte han et kall fra Gud, sluttet å selge stoff og bestemte seg for å vie livet til å hjelpe andre.

– Vi hadde covid-dødsfallene, og så fikk vi alle fentanyl-dødsfallene.

Robin Hood og hjelperne

Hvor mange tusen narkomane han og kirken hans har hjulpet, vet han ikke. Men at det er godt over 10 000 føler han seg sikker på. Først og fremst forsøker de å få stoffmisbrukere på avvenning.

Går ikke det, sørger de for at de får klær, mat og på de kaldeste dagene – tak over hodet.

Da pandemien rammet USA med full kraft i mars 2020, ble flere byer stengt nærmest helt ned, og folk ble oppfordret til å holde seg unna hverandre.

Nedstengingen fikk mange uønskede konsekvenser. En av dem var at narkomane satte skudd alene. Uten venner rundt seg. De vennene som kunne hjelpe hvis det skulle vise seg å være en overdose.

SLUTTET: Robin Hood følte et kall fra Gud som 20-åring. Han sluttet å selge stoff og bestemte seg for å vie livet til å hjelpe andre. Foto: TV 2

Ensom i pandemien

Pastor Hood forteller hvordan pandemien i seg selv har ført til ensomhet, arbeidsledighet, fortvilelse og depresjon. Tilstander som har bidratt til at langt flere enn tidligere søker tilflukt i bruk av narkotiske stoffer.

Smittefrykten har ført til at folk ikke lenger bruker kontanter i samme grad som før. Denne frykten gjør livet enda vanskeligere for sårbare grupper som er avhengige av tigging og prostitusjon for å få penger til stoff.

Med mindre penger synker også kvaliteten på stoffet. Det igjen øker sjansene for at man kan få i seg en dødelig dose. Mange tror de kjøper ren heroin eller kokain, og så er stoffet iblandet det livsfarlig sterke og langt billigere middelet fentalyn.

– Det hendte min fetter. Det hendte en av mine venner, en annen slektning og en nevø, sier Hood, som frykter at overdosetallene vil fortsette å stige.

ENKE: Karen Bigg mistet mannen sin som følge av en overdose av fentanyl. Foto: TV 2

Ingen rask løsning

For Chicago alene kan tallet for 2021 havne på nærmere 5000, ifølge helsemyndighetene i Cook kommune.

Karen og datteren mistet ham de var aller mest glad i.

– Jeg savner ham hver dag. Jeg savner at han er hjemme og oppdrar datteren vår og tar seg av alt det han var så flink til.

Karen traff den avdøde ektemannen gjennom en organisasjon som hjelper narkomane i Chicago. Hun fryktet hele tiden at det kunne gå galt en dag. At misbruket ville koste ham livet. Men, så hadde han perioder der han holdt seg helt unna.

– Jeg håpet jo at han ville slutte helt, sier Karen.