Håndballstjerne på sykehus etter knivangrep

PSG- og Frankrike-spilleren Elohim Prandi (23) ble utsatt for et voldelig overfall og pådro seg flere stikkskader, skriver hans klubb i en pressemelding.

«Spilleren ligger til observasjon på sykehuset, og tilstanden hans gir ikke grunn til bekymring», heter det i pressemeldingen.

Hendelsen etterforskes nå av Paris-politiet.

«Klubben uttrykker sin indignasjon over denne aggresjonen og gir sin fulle støtte til Elhom Prandi og hans slektninger for å komme gjennom denne prøvelsen», skriver PSG.

Ifølge Le Parisien skjedde knivstikkingen på gaten i Paris sitt 8. arrondissement. Det ligger sentralt i Paris, og er i området der man finner Triumfbuen, Champs-Élysées og Place de la Concorde.

23-åringen var tatt ut i den franske EM-troppen, men har nå trukket seg fra mesterskapet, skriver Le Parisien.

Det er et hardt slag for Frankrike, for Timothey N'Guessan, som også spiller venstreback, har allerede meldt avbud. Det har også Luka Karabatic og Nedim Remili.

Europamesterskapet går av stabelen i Ungarn og Slovakia fra 13. til 30. januar.

Prandi var også blant de åtte Frankrike-spillerne som nylig testet positivt for koronaviruset. De øvrige var Rémi Desbonnet, Hugo Descat, Aymeric Minne, Dylan Nahi, Nikola Karabatic, Benoit Kounkoud og Yanis Lenne.

Norge skulle egentlig møte Frankrike til EM-oppkjøringskamp i Paris, men den kampen ble avlyst på grunn av koronarestriksjoner.



I stedet skal Norge spille en ekstra kamp mot Danmark, som møter Christian Berges menn både 6. og 8. januar.