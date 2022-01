Mesterskapsnekt vekker harme: – Klubben truet ham

Emmanuel Dennis ble belønnet med billett til Afrikamesterskapet etter å ha herjet i Premier League første halvdel av sesongen.

Watford oppdaget imidlertid et smutthull i regelverket. Innkallelsen på e-post kom for sent, og «The Hornets» bestemte seg for å holde på Dennis gjennom mesterskapet.

På Instagram beskyldte Det nigerianske fotballforbundet klubben for å flekke tenner.

Dennis har ikke uttalt seg om saken, men skrev i sosiale medier at han var stolt over å representere landet sitt da uttaket ble klart.

Lørdag ble 24-åringen byttet ut i pausen mot Tottenham.

– Jeg synes det Watford har gjort er litt tvilsomt. De fleste synes det er stas å representere landet sitt. At han blir borte, gjør jo også at han går glipp av en stor mulighet, påpeker TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Hevder spilleren ble truet

Claudio Ranieri sier at saken er død for hans del, og at den er blitt håndtert på styrenivå fra begge kanter.

– Jeg er bare treneren og aksepterer det.

– Jeg har snakket med ham. Selvfølgelig hadde han lyst til å dra, men han ville også hjelpe Watford, hevder manageren, ifølge Watford Observer.

NEDRYKKSTRUET: Watford har tapt seks kamper på rad i ligaen og risikerer å ligge på nedrykksplass når Burnley har spilt sine hengekamper. Foto: PAUL CHILDS

Tonen er en annen fra Nigerias vikarierende landslagssjef, Augustine Eguavoen.

– Vi prøvde å snakke med klubben, men de insisterte på at de ikke ville la ham dra. Og Dennis fortalte meg at klubben gjorde alt i deres makt for at han ikke skulle dra til Afrikamesterskapet, sier Eguavoen til ESPN, og legger til:

– Derfor måtte vi vente til siste sekund med å trykke på knappen. Dennis sa at han ville dra, men klubben hans truet ham, så hva skal vi gjøre?

Proud to get a call up to represent my country

Naija boy ❤️🇳🇬 🦅 pic.twitter.com/aXcNkYydvv — DENNIS BLESSED (@dennisblessed42) December 27, 2021

Tunge forfall

Etter helgens serierunde setter 31 Premier League-spillere seg på flyet til Kamerun. Mesterskapet starter 9. januar.

Siste kamp i gruppespillet er 20. januar, mens finalen går 6. februar.

Spillerne er antatt å miste to ligakamper: Runden som går fra 14.- til 16. januar, samt 21.- til 23. januar. Deretter har Premier League pause til 8. februar.

Liverpool er en av klubbene som har tunge forfall. De mister både Sadio Mané og Mohamed Salah. I tillegg skal Naby Keïta av gårde.

REISER: Både Mohamed Salahs Egypt og Sadio Manés Senegal er blant oddsfavorittene til å gå hele veien i mesterskapet. Foto: PETER POWELL

Disse spillerne reiser Liverpool

Mohamed Salah (Egypt)

Sadio Mané (Senegal)

Naby Keïta (Guinea) Arsenal

Nicolas Pépé (Elfenbenskysten)

Thomas Partey (Ghana)

Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon)

Mohamed Elneny (Egypt) Leicester

Nampalys Mendy (Senegal)

Wilfred Ndidi (Nigeria)

Kelechi Iheanacho (Nigeria)

Daniel Amartey (Ghana) Watford

Ismaïla Sarr (Senegal)

William Troost-Ekong (Nigeria)

Adam Masina (Marokko)

Imran Louza (Marokko) Crystal Palace

Cheikhou Kouyaté (Senegal)

Wilfried Zaha (Elfenbenskysten)

Jordan Ayew (Ghana) Aston Villa

Bertrand Traoré (Burkina Faso)

Trézéguet (Egypt) Wolverhampton

Willy Boly (Elfenbenskysten)

Romains Saïss (Marokko) Brentford

Frank Onyeka (Nigeria) Manchester United

Eric Bailly (Elfenbenskysten) West Ham

Saïd Benrahma (Algerie) Manchester City

Riyad Mahrez (Algerie) Chelsea

Edouard Mendy (Senegal) Brighton

Yves Bissouma (Mali) Burnley

Maxwel Cornet (Elfenbenskysten) Everton

Alex Iwobi (Nigeria) Southampton

Moussa Djenepo (Mali)

De siste ukene har flere profiler uttalt at turneringen ikke får respekten den fortjener. Blant dem er de tidligere Arsenal-heltene Patrick Vieira og Ian Wright.

Ranieri avviser at det er tilfellet i Watford.

– Nei. Vi respekterer alle, sier italieneren.

– Kan ikke syte

TV 2s eksperter mener at spillerne havner i en skvis når det blir et spørsmål hvorvidt de bør dra. Trevor Morley påpeker at mesterskapet er en del av pakken.

– Man vet når man signerer dem at de kommer til å reise til Afrikamesterskapet. Så man kan ikke syte på grunn av det, slår Morley fast.

– Det beste er om man ikke blir tvunget til å velge. Blir du tatt ut, skal du stille opp. Sånn er det. Hvis du ikke vil være med, får du heller trekke deg for godt. Det er helt fair. Afrikamesterskapet skal vi ha respekt for, slår Thorstvedt fast.

PS! I høst gikk en journalist til frontalangrep på Jürgen Klopp på grunn av et utspill om Afrikamesterskapet. Liverpool-manageren mente at han var blitt misforstått. Se situasjonen her:

