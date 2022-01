«Lærernes frihet står på spill»

På mandag er det første skoledag etter jul. Vi kommer tilbake til enda et nytt konsept i skolehverdagen under pandemien.

Kan få ny nærkontakt hver dag

Vi lærere kan nå gå på jobb om vi er nærkontakt til en smittet person (bortsett fra husstandsmedlemmer), men blir pålagt fritidskarantene. Intensjonen er at det blir mindre fravær grunnet karantene blant lærere og dermed mer stabilitet for elevene og skolen. Det er likevel ikke alltid at en vei brolagt med gode intensjoner fører oss på rett vei.

Jeg er ikke redd for å være på jobb, og er langt på vei glad for at skolen ikke har vært stengt i særlig grad denne høsten. Problemet er at myndighetene gir et inntrykk til resten av befolkningen at det er fungerende smittevern på skolene. Alle som trår innenfor skolenes dører, ser med en gang at det ikke er det. Smitten skal spres, og koronaviruset skal bli et virus vi skal leve med som andre virus. Samtidig legger myndighetene føringer som vil begrense lærerens frihet.

Med dette som utgangspunkt er det ikke rart det blir mange nærkontakter på en dag. Vi kan i tillegg oppholde oss i ganger der koronasmitten svever i luften. Det er en naturlig konsekvens av åpne skoler.

At «målet helliger middelet» er førende som prinsipp under denne pandemien, er det liten tvil om. Man trenger ikke bruke stor fantasi for å forstå at mål-middel-tenkningene kan bære oss riktig galt av sted. Vår frihet står på spill når vi settes i fritidskarantene og ikke arbeidskarantene. Man kan tenke seg en situasjon med et pågående utbrudd i en klasse. Hver dag kan du oppleve å ha en ny nærkontakt, og med det en dag ekstra med fritidskarantene. I verste fall kan vi sitte i fritidskarantene i mange uker.

Videre er begrensning i vår frihet til å bevege oss hvor vi vil et brudd med grunnleggende demokratiske prinsipper. Vi lever tross alt i et demokrati, selv om vi har levd i en tid nå der vi har hatt unntak av grunnleggende demokratiske prinsipper.

Valgfrihet har blitt tvang

En annen frihet vi blir fratatt med myndighetenes innføring av fritidskarantene, er valgfriheten. Kunnskapsdepartementet kaller kritikken mot fritidskarantene misforstått ved å trekke fram den tredje vaksinedosen.

Vi er kun pålagt fritidskarantene fram til en uke etter vi har fått tredje stikk. Vaksinen skulle i utgangspunktet være et valg, men ved å sette tydelige skiller på friheten til dem som velger å ta vaksinen og den som ikke velger å ta den, blir også valgfriheten vår innsnevret. Lærerne kan takke nei til dose nr. 3, men med en stor kostnad for sitt privatliv.

Lenge har det blitt gjort forskjell på vaksinerte og uvaksinerte helsearbeidere. Nå skal det også gjøres forskjell på vaksinerte og uvaksinerte lærere, selv om smitten ikke beskytter mot smittespredning. Dette viser at brosteinene fører oss på vei til et sted de færreste av oss vil ende opp.

Før antivaks-alarmen tar helt av hos deg som leser dette vil jeg bare minne deg på at valgfrihet også innebærer frihet til å ta valg som ikke alltid passer eller stemmer overens med det myndighetene eller majoriteten mener er rett.

En stor inngripen

I Norge er friheten til å velge å ta en vaksine eller ikke, et førende prinsipp. Det er altså både lov og en rettighet å ta det som mange vil mene er «dårlige» valg. Vi er nå nødt til å minne oss om disse grunnleggende demokratiske prinsippene.

I dag er den første dagen i 2022. Vi skal oppsummere året som har gått og vi skal se framover. Da vi skulle se framover 1. nyttårsdag i 2020, kunne vi ikke tenke oss at de to neste årene skulle friheten vår settes på spill.

Å sette begrensninger på folks frihet på bakgrunn av yrke, er en stor inngripen i folks privatliv. Vi må aldri glemme det.

