Tom ble beskrevet som «definisjonen av en gentleman» – før han døde fortalte han kona hvem han egentlig var

Like før Thomas (Tom) Randele (71) døde i mai 2021 inviterte kona hans, Kathy, venner hjem til huset i Boston for å ta farvel med ektemannen som lå på dødsleie med lungekreft.

Tom og kona hadde vært gift i 40 år, og vennene hans beskriver Tom som en av de snilleste menneskene de noen gang hadde kjent. Han var en godt likt familiemann som skrøt av datteren, likte å spille golf med venner, og møtte trofast opp til jobben som bilselger.

Randele hadde mistet stemmen på grunn av sykdommen, så de tok farvel med ham uten å få høre den aller største hemmeligheten han bar på. Han formidlet imidlertid sannheten om sitt egentlige navn og hva han hadde gjort til familien sin.

Skjulte identitet i 50 år

I 50 år var han nemlig på flukt etter et av de største bankranene noensinne i Cleveland. I 1969 het han Ted Conrad. Han hadde fått seg jobb i Society National Bank, og oppdaget raskt at det var så som så med sikkerheten.

«Det hadde vært så lett å bare spasere ut derfra med alle slags penger», sa han til kamerater.

Russel Metcalf var Conrads beste venn fra videregående. Han sier til nyhetsbyrået AP at han trodde kompisen skrønte. Det var ikke i deres villeste fantasi at han faktisk ville gjennomføre tyveriet - men det gjorde han.

Theodore (Ted) John Conrad sto bak ett av USAs frekkeste bankran.

Like etter 20-årsdagen sin gikk Conrad ut fra banken en fredag ettermiddag i juli med en papirpose med 215.000 dollar. Ingen oppdaget at noe var borte før mandagen etterpå. Da hadde Conrad et godt forsprang og befant seg på andre siden av landet.

Tok nytt navn

Han brøt all kontakt med sin opprinnelige familie; mor, far og tre søsken.

Bankranet fikk lite oppmerksomhet i mediene på grunn av måneferden med Apollo 11 som skjedde samme uke. Men det var en politimann, og hans sønn, som aldri klarte å glemme saken.

Politibetjent John Elliott ble satt på saken som fersk politimann i US Marshals. Saken ble etter hvert personlig for ham, og både han og sønnen etterforsket saken privat. Det er i hovedsak de som kan takkes for at saken til slutt ble løst.

Inspirert av film

Inspirasjonen til Conrad var trolig filmen «The Thomas Crown Affair». Han så filmen minst seks ganger, og kopierte hovedrollefigurens livsstil, ifølge Conrads gamle venner.

Conrad tok navnet Tom Randele i januar 1970. Han gikk inn på rådhuset og ba om et ID-nummer med sitt nye navn, og oppga fødselsdato to år eldre enn han egentlig var. Han bosatte seg i Boston, giftet seg med Kathy i 1982, og fikk barn. Hele tiden levde han et rolig og anonymt liv. Han solgte Volvo og Land Rovers i nesten 40 år.

– Definisjonen av en gentleman

Han virket aldri paranoid eller redd for å møte nye mennesker.

– Han var bare en snill sjel. Du vet, høflig, veltalende, sier Jerry Healy som jobbet med Randele i mange år og var en av hans nærmeste venner.

– Ingen av oss mistenkte noe, og vi er ikke lettlurte folk, sier han.

Matt Kaplan var også en kollega gjennom mange år. De to spilte golf sammen hver søndag.

Tom Randeles egentlige navn var Ted Conrad. Her er han utenfor Shinnecock Hills Golf Club, i Southampton, New York før U.S. Open-turneringen i 2018. (Photo/Bob Van Wert via AP) Foto: Bob Van Wert

– Han var definisjonen av en gentleman. Det eneste jeg kan tenke meg er at det var en ungdommelig utfordring, sier han.

Det er fremdeles ikke kjent hva som skjedde med pengene. Det undersøkes om han kan ha tapt dem gjennom dårlige investeringer. Selv om Randele og familien levde et behagelig middelklasse-liv, gikk de personlig konkurs i 2014.

Puslet sammen dokumenter

Toms familie har ikke ønsket å la seg intervjue i saken. Familien gikk heller ikke til myndighetene med informasjonen, men etter en nekrolog ble publisert online, hvor fødselsdatoen ikke stemte overens med offisielle opplysninger, begynte politiet å pusle sammen informasjon og dokumenter de hadde fått av John Elliot for flere tiår siden.

John Elliot fikk aldri oppleve løsningen på mysteriet i sin livstid. Elliots sønn, Peter, sier at virkeligheten ikke nødvendigvis ender lykkelig, som på film.

– Jeg håper min far hviler i fred nå som etterforskningen hans ga resultater, sier han.