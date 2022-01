Frøya (17) ble hyllet i Støres tale: – Utrolig stas

I fjor sommer møtte Jonas Gahr Støre 17 år gamle Frøya Valland Dale på et skolebesøk.

Møtet gjorde inntrykk, og i årets nyttårstale valgte han å rette en hyllest til den blide jenta fra Alver utenfor Bergen.

Se hvordan Frøya reagerte da hun hørte talen for første gang, i videovinduet øverst i saken.

– Frøya Valland Dale er en av dem jeg husker godt fra i fjor sommer. En blid jente med masse energi, sier Støre i talen sin.

Frøya går yrkesfag og drømmer om å jobbe offshore. Det håper Støre kan inspirere andre.

– For det er mennesker som Frøya, fagfolk i industrien, som skal skape morgendagens bærekraftige jobber, sier Støre.

TALE: Statsministeren holdt i dag sin nyttårstale. Foto: Torstein Bøe / NTB

Kan være skummelt

Frøya er glad for at Støre velger å snakke om yrkesfag i sin nyttårstale.

– Det er utrolig stas at det er akkurat meg han velger å snakke om. Jeg synes det er veldig viktig at han legger fokus på at ungdommer og spesielt jenter skal velge yrkesfag, sier Valland Dale.

Selv har hun aldri vært i tvil om at hun ville jobbe med industri og teknologi. Samtidig kan det være krevende å gå inn i den svært mannsdominerte bransjen som ung kvinne.

– Jeg tror det er veldig mange andre jenter som kanskje har følt på at de ikke tør å gå den retningen fordi de kanskje blir eneste jente i klassen og synes det er litt skummelt, sier Valland Dale.

Det kan derfor ha stor betydning at Støre velger å vie nesten ett minutt av talen sin til å oppfordre flere ungdommer til å gå yrkesfag.

– Når også statsministeren legger litt trykk på det så kan det være at folk føler at det er litt mer lov til å velge yrkesfag, sier Valland Dale.

SVEISE: Under besøket viste Frøya statsministeren hvordan man sveiser. Foto: Erik Teige / TV2

– Hyggelig møte

Frøya tror det er spesielt viktig å vise at det er mulig for jenter å jobbe med industri.

– Jeg hadde nok ikke hatt lyst til å gå teknologi og industrifag hvis ikke jeg hadde sett at flere andre trives så godt med det. Jeg tror det er veldig viktig at man tør å stå frem og snakke om det, sier Valland Dale.

Dette var også noe Valland Dale og Støre snakket om da de møttes i fjor sommer. Under besøket fikk Støre se både verkstedet og flere av tingene elevene jobber med.

– Det var veldig hyggelig. Jeg tror han synes det var litt gøy at jeg var så engasjert når jeg snakket om det, sier Valland Dale.

Nå oppfordrer hun andre ungdommer til å velge yrkesfag.

– Bare gjør det, for jeg tror ikke du kommer til å angre. Det er veldig bra arbeidsplasser der ute og du lærer så mye som du kanskje ikke visste om en gang, sier Valland Dale