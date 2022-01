Støre hyller nordmenns håndtering av pandemien

Statsminister Jonas Gahr Støre startet sin første nyttårstale med å gi ros til alle nordmenn for hvordan folk håndterer pandemien.

– 2021 var året vi så sterkt håpet at pandemien skulle slippe taket på oss, og ta hverdagen tilbake, men slik gikk det ikke. Likevel er jeg er imponert over hvordan dere, folk i Norge, har taklet pandemien.

Han sa videre at vi har kjempet mot korona ved å stå sammen.

– Vi har kjempet mot korona med det beste og det sterkeste vi har, fellesskap og samhold.

Hele nyttårstalen til Jonas Gahr Støre kan du se i videovinduet øverst i denne artikkelen.

Avdekket svakheter i helsevesenet

Støre påpeker i nyttårstalen at i mange land har folk tatt til gatene i store protesttog og vendt seg mot hverandre.

– I mange land blåser folk i reglene fordi de ikke stoler på myndighetene og hverandre. Slik er ikke vi. Det er annerledes i Norge.

Støre sier også at pandemien har avdekket svakheter i helsevesenet.

– Vi må utdanne flere fagfolk, vi må kunne gi flere intensivbehandling samtidig, og mennesker som sliter med psykiske plager må få bedre og raskere hjelp. Det skal bli bedre. Det er store oppgaver, og vi er i gang.

– Urettferdighet tærer på samhold

Statsministeren er heller ikke i tvil om at koronatiden har gjort samfunnet vårt mer urettferdig.

– Livene har blitt mer ulike. Noen har spart penger, vært på hyttekontor og fått mer kvalitetstid med familien. Mens noen har mistet jobbene sine og går inn i en ny tøff vinter.

– Urettferdighet og økende sosiale og økonomiske forskjeller tærer på samhold. Når livene våre blir mer ulike så tærer det på tillit, også i Norge. Det svekker felleskapet vårt. Kampen mot forskjellssamfunnet er derfor en kamp om hvem vi er og hvem vi vil være.

Å snu denne samfunnsutviklingen handler om mange ting, sier Støre.

– Et mer rettferdig skattesystem, en sterkere velferdsstat og et tryggere og mer inkluderende arbeidsliv. Det handler også om empati, om vår evne til å leve oss inn i andres liv, og om perspektiv.

– Dere gjør oss rikere

Støre bruker også talen til å takke alle som er på jobb under nyttårshelgen.

– Jeg vet at mange av dere er ekstra slitne og lei nå. Det gjelder mange som har stått i første rekke i koronatiden: Helsearbeidere, lærere, barnehageansatte, renholdsarbeidere og Nav-ansatte. Vi vet enda mer nå om hvor avhengige vi er av dere, og hvor kritiske dere er.

Han sender også en takk til alle nordmenn i utlandet.

– Studenter, sjøfolk, våre bistandsarbeidere og alle dere som tar med norske verdier til utlandet, og litt av verden med hjem. Dere gjør oss alle rikere.

Statsministeren takker også kongefamilien og forsvaret.

Blir fylt med optimisme

Avslutningsvis i den elleve minutter lange talen snakker Støre om kriser som kan ramme både samfunn og enkeltmennesker.

– Det finnes kriser som rammer et helt samfunn som krig eller pandemi. Det fins livskriser som rammer oss om enkeltmennesker, som å miste en vi elsker. Slike kriser er speil på hvor sårbare vi egentlig er og hvor avhengige vi er av hverandre.

Statsministeren sier også at det kan være et speil på hvor sterke vi er i møte med motstand, når vi står sammen.

– Det fyller meg med optimisme, fordi det peker mot alt vi skal få til sammen: Et rettferdig samfunn, et klimavennlig samfunn, en trygg hverdag for alle.