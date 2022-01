Danskene må bruke hjelm på elsparkesykkel

Elsparkesyklene er blitt populære også i sykkellandet Danmark.



Lovpåbudet om hjelm ble varslet allerede i desember i 2020, men ble ikke gjeldende før nå.

Det er ikke påbud om å bruke hjelm på vanlig sykkel, noe som har fått flere til å kritisere lovpåbudet.

I Norge er det ikke påbud om bruk av hjelm verken på elsparkesykkel eller sykkel, men det er anbefalt.

Da lovpåbudet ble vedtatt i fjor, sa Danmarks transportminister at alle skal kunne ferdes sikkert i trafikken, men at det ikke var trygt for elsparkesyklistene.

– Vi er nødt til å gjøre noe for å snu utviklingen så færre kommer til skade, sa transportminister Benny Engelbrecht.