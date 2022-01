Landslagssjefen raser: – Det verste jeg har sett av partisk dømming noensinne

Landslagssjefen i harnisk etter stildømmingen under hoppuka i Garmisch-Partenkirchen.

Se landingen som har skapt store reaksjoner i vinduet øverst!

Marius Lindvik lå an til en topp to-plassering etter 1.omgang i nyttårsrennet i Garmisch-Partenkirchen.

Men da Markus Eisenbichler hoppet 141 meter og fikk 18,5 poeng i stilkarakter, ble det en foreløpig tredjeplass på Lindvik før finaleomgangen.

Det får landslagssjef Clas Brede Bråthen til å se rødt. Grunnen er at Eisenbichler holdt på å falle i landingen, og Bråthen mener tyskeren fikk altfor godt betalt i stildømmingen.

– Jeg liker ikke at de som er satt til å gjøre en jobb i en idrett ikke klarer å holde seg nøytrale og gjøre jobben sin. Da må de si ifra seg jobben, sier en tydelig opprørt Bråthen til TV 2.

– Og det holdt på å bli feil vinner, og det hadde vært en katastrofe for sporten vår om vi i nyttårshopprennet, som er et av de viktigste verdenscuprennene vi har, hadde kåret feil vinner, fortsetter landslagssjefen og sikter mot poenggivningen til tyske Eisenbichler.

– Du reagerer jo også på poenggivningen til Lindvik?

– Jeg reagerer på det i forhold til hva de gir andre. Det blir på en måte bare en følgefeil. Marius gjør gode skihopp, og jeg synes han får litt dårlig betalt. Så er spørsmålet om han får så mye dårligere betalt at han kunne vært på pallen. Det kan være viktige poeng når Hoppuka skal gjøres opp.

Bråthen får støtte fra landslagstrener Alexander Stöckl.

– Jeg er enig med Clas. Vi så det på skjermen og han var nesten var nedi med hånden. En stilkarakter på 18,5 er for meg uforståelig. Men når dommeren har dømt, er det dømt.



Eisenbichler: – Fortjente ikke 18,5

Også Maren Lundby reagerte fra kommentatorboksen under TV3s sending:

– I alle dager. Det skal ikke være mulig. Nå kan de innføre VAR i hopp, synes jeg, Det blir for dumt, sa Lundby.

Robert Johansson mener også Eisenbichler burde fått lavere stilkarakter enn han fikk.

– Han prøver seg på et nedslag, men setter seg på huk. Da skal det trekkes mer enn 1,5 poeng, sier Johansson til TV 2.

Hovedpersonen selv mener han var heldig som fikk 18,5 i poeng, og mener landingen fortjente en lavere score.

– Jeg var heldig, men jeg hoppet veldig langt. Du kan ikke ta bort noen poeng fra flygningen, men landingen var ikke noe bra, det vet jeg. Det var en litt høy poengsum. Kanskje det stod til 17 eller 17,5 i poeng, men ikke 18,5. Men det er vanskelig å se, det går veldig fort. Noen ganger har man flaks, og det er greit, sier Eisenbichler til TV 2.

– Verste jeg har sett av partisk dømming

Bråthen viser til Lindvik sitt hopp i Oberstdorf, der han hoppet et lignende hopp som Eisenbichler gjorde lørdag - men fikk dårligere stilkarakter enn tyskeren fikk denne helgen.

– Hadde Lindvik fått samme stilkarakter da som Eisenbichler fikk i dag, hadde han vunnet i Oberstdorf. Det er ikke greit, det er ikke greit at det er så stor forskjell. Hvis ikke det internasjonale skiforbundet og dommerstanden nå tar et oppgjør med dette her, raser Bråthen og poengterer:

– Det som skjer her i dag er det verste jeg har sett av partisk dømming noensinne.

– Da tenker du på hoppet til Eisenbichler i 1.omgang?

– Spesielt hva den tyske dommeren gir Eisenbichler i det første hoppet. Så er det viktig for meg å si at jeg ikke har noe som helst i mot Eisenbichler. Han er en fantastisk skihopper, det er ikke hans feil. Det er dommerne sin feil. Nå er det nok, de må skjerpe seg.

– Jeg skal ikke kommentere det altfor mye, men han skulle ikke fått 18,5 for det hoppet der i hvert fall. Det kan jeg si, sier Lindvik til TV 2.

Snakker om VAR i hoppsporten

Det har vært diskutert om å ta i bruk videodømming i hoppsporten. Det beroliger ikke Bråthen.

– Nå er jeg veldig spent på å se hvilke konsekvenser denne dømmingen her i dag får. Hvis det ikke får det, er det ikke noe vits i. Da behøver de ikke å begynne med noe videodømming. Partisk dømming får du ikke bort med videodømming. Da kan du bare sitte der med skylappene dine og fortsette å mene det du mener. Dette må få konsekvenser.

– Den dommeren i dag, som er fra Tyskland og ga Eisenbichler 18,5 på første hoppet, bør ikke få dømme på dette nivået igjen. Hvis ikke er det sanksjonssystemet de har ubrukelig, legger Bråthen til.

– Jeg mener de skal ha videodømming. Men dette i dag kunne en blind sett, for det var såpass åpenbart. Det er 1. januar, kanskje de var litt slitne, spøker landslagstrener Stöckl.