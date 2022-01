Åpner for å gi yngsteblad Northug landslagsplass

Even Northug har stabilisert seg i verdenstoppen.

Petter Northugs lillebror Even var noen få hundredeler unna å klyve opp på seierspallen for første gang i verdenscupen. 26-åringen har vært i tre finaler denne sesongen. Stabiliteten og resultatene gjør ham høyaktuell for sprintlandslaget neste sesong.

– Det er ikke tvil om at han har tatt mange steg som sprinter og skiløper. Han har rett og slett fått en bedre motor. Han har alltid vært rask, men var ikke en man regnet med eller fryktet utover i en sprintkonkurranse. Nå har han en guts og motor som holder helt inn. Det er bare et tidsspørsmål før pallplassen kommer, sier landslagstrener Arild Monsen.

Fulgte finalen: – Vær så snill. Nå må du krige!

– Er han aktuell for en landslagsplass?

– Alle kan lese en resultatliste. Hvis man helg etter helg er i sprintfinaler leverer du svært gode søknader for en landslagsplass, sier Monsen.

Northug var noen få hundredeler bak Pål Golberg, som kapret 3. plassen.

– Golberg kom så j***** på de siste tre meterne der, men sånn er det, sier en fornøyd Northug til TV 2.

– Det var kjekt å kjenne at det gikk såpass bra i klassisk også. Det er en tøff løype. At jeg klarer å komme meg til finalen og prege den synes jeg er kjekt. Det nærmer seg pallen, i dag føler jeg virkelig at jeg er med, legger han til.

– Nå er du jo i finaler støtt og stadig. Hvordan vil du sammenligne dette med fjoråret?

– Det er ikke til å tro. Jeg kjenner at når man får være med i sirkuset litt, blir man bedre og bedre for hver gang man går. Du får gå mot de beste, lærer mye og kjenner hvilken fart som må til for å klare å være med, sier Northug.

Storebror Petter tror yngstemann har en god mulighet til å kapre en landslagsplass. Det tror også Klæbo.

– Det er mulig Petter har noe fornuftig å si, smiler han.

Sprintlandslaget i 2021/22 består av Johannes Høsflot Klæbo, Håvard Solås Taugbøl, Pål Golberg, Erik Valnes og Sindre Bjørnestad Skar.