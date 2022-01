Ødegaard freser mot dommeren etter omstridte avgjørelser: – Ganske utrolig

Arsenal-Manchester City 1-2

Dommer Stuart Attwell, og ikke minst assistentene i VAR-bussen, fikk en travel 1. nyttårsdag. Ødegaard var tydelig uenig i mange av avgjørelsene som ble tatt.

Drammenseren hadde en amper ordveksling med fjerdedommeren idet han ble byttet ut. Se situasjonen her:

23-åringen mener at han skulle hatt straffe da han ble taklet av Éderson tidlig i kampen.

– For min del føles det helt klart at jeg er først på ballen, og så sparker han meg. Jeg synes det er straffe, sier Ødegaard til TV 2.

Han er heller ikke imponert over at Bernardo Silva fikk straffe den andre veien.

– Man kan si at han har litt kontakt i trøyen hans, men da er han allerede på vei ned. At det går an å skape en straffe på den måten når det er kameraer, VAR og alt som er, er ganske utrolig for min del, raser han.

– Hva sier du til fjerdedommeren?

– Jeg husker ikke akkurat hva jeg sa. Men det er tre situasjoner som går imot oss, som for min del ikke er 50/50, engang.

Se alle de omstridte situasjonene i sammendraget øverst i saken.

Rodri ble matchvinner i det 93. minutt. Spanjolen er helt uenig med Ødegaard.

– Jeg har ingen tvil om at det var straffe til oss. Først tvilte jeg, men etter å ha sett det er den klar, mener midtbanespilleren i et intervju med BT Sport.

– Små detaljer utgjør en forskjell. De gjorde en stor feil med det andre gule til Gabriel. Vi var smarte. Vi hadde ikke mange sjanser, men var veldig effektive, fortsetter 25-åringen.

Ropte på straffe

Etter drøyt ti minutter spilt gikk Martin Ødegaard i bakken. Drammenseren ble taklet av City-keeper Éderson. Til Ødegaards store frustrasjon vurderte Attwell det til ikke å være straffespark.

Det gjorde heller ikke VAR-assistentene. TV 2s fotballekspert forstår begge parter.

– Det er en veldig 50/50-greie. Men jeg synes det er greit å la det gå, sa Erik Thorstvedt.

20 minutter senere var Ødegaard sentral da et sprudlende Arsenal-lag tok ledelsen. Han spilte Kieran Tierney fri langs venstresiden. Skotten fant Bukayo Saka i boksen. Der satte supertalentet inn 1-0 med en god avslutning.

– Jeg er imponert over Arsenal. De har spilt en stor omgang, sa Thorstvedt i pausen.

Mer kontroverser

Like etter sidebyttet fikk «The Gunners» seg en i fleisen. Igjen var det store protester mot dommeren.

Bernardo Silva driblet Granit Xhaka og gikk i bakken. Reprisene viste at sveitseren både var borti med beinet og holdt ham i trøyen. Attwell vinket først spillet videre.

– Jeg tipper at det går under «soft penalty», og at Attwells avgjørelse blir stående, sa Øyvind Alsaker fra kommentatorboksen.

Det viste seg å være galt. Dommeren ombestemte seg etter å ha blitt kalt til skjermen utenfor banen for å se situasjonen selv.

Riyad Mahrez satte straffesparket og utlignet for Manchester City.

Så eksploderte det virkelig på Emirates. Først holdt Aymeric Laporte på å heade ballen i eget nett. Nathan Aké klarerte på streken, før Gabriel Martinelli bommet på åpent mål på returen.

Like etterpå fikk Arsenal-stopper Gabriel sitt andre gule kort. Han løp rett i Gabriel Jesus, og skjønte lite av at han ble sendt i dusjen.

How football can change in a space of 5’. Incredible. — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) January 1, 2022

Ødegaard raste

Da måtte Arsenal sette inn en ny forsvarsspiller. Ødegaard ble ofret, og ga klar beskjed til fjerdedommeren om hva han syntes om avgjørelsene på vei ut av banen.

Drammenseren ble dratt bort fra situasjonen av assistenttrener Albert Stuivenberg, og holdt opp tre fingre til fjerdedommeren etter en amper ordveksling.

Tre minutter på overtid ble Rodri matchvinner for City.

– Det er veldig uflaks. Etter min mening fortjente ikke City det. Jeg mener at de var veldig heldige som fikk spille med én mann mer, og som fortsatt var med i kampen. Og så scorer de i det 93. minutt. De feiret så mye for begge målene fordi de ikke var i nærheten av sitt beste, sa tidligere City-spiller Nedum Onuoha på BBCs sending.

De lyseblå har nå vunnet elleve kamper på rad i ligaen. De er nå elleve poeng foran Chelsea med én kamp mer spilt, og 14 foran Liverpool med to kamper mer spilt.

Arsenal er fortsatt på fjerdeplass, men faller på tabellen om lagene bak dem vinner hengekampene sine.