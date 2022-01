Siktet mann etter dødsfall i Tana løslates

Mannen som ble siktet etter at en kvinne ble funnet død i Tana onsdag, blir nå løslatt. Politiet starter etterforskning.

Det var onsdag at en kvinne ble funnet død i Tana. En mann ble siktet for å ha utsatt henne for vold med døden til følge.

Lørdag opplyser politiet at obduksjonsrapporten ikke viser tegn til at avdøde er påført ytre vold, og funnene peker i retning av at døden skyldes naturlige årsaker.

– Dette innebærer at siktelsen er svekket, og politiet har besluttet at mannen skal løslates fra varetekt. Siktelsen er ikke ennå formelt frafalt, og det skal gjennomføres noen avsluttende etterforskningsskritt, skriver politiet i en pressemelding lørdag.

Mannens forsvarer, Hans Arne Nysæter, bekrefter overfor TV 2 at hans klient løslates.

– Politiet har gitt beskjed om at den foreløpige obduksjonsrapporten ikke viser tegn på voldsbruk, så min klient løslates, sier Nysæter.

Politiet har nå igangsatt etterforskning i forbindelse med kvinnens dødsfall.