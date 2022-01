Ruud og Norge slått i ATP Cup-premieren

Casper Ruud og Viktor Durasovic tapte Norges avgjørende doublekamp mot Serbia i ATP Cup i Sydney lørdag. Nikola Cacic og Filip Krajinovic ble for sterke.

Doublespesialisten Cacic og høyt rangerte Krajinovic var storfavoritter før doubleoppgjøret, men måtte slite seg til seier med sifrene 7-6 (7-3), 6-3.

Sammenlagt vant Serbia matchen 2-1. Tidligere på dagen tapte Durasovic åpningskampen mot Krajinovic, mens Ruud slo tilbake med seier over Dusan Lajovic.

Norge var sist med i ATP Cup i tennis i 2020. Der ble det én seier og to tap. Serbia gikk hele veien og vant turneringen.

Da stilte serberne med verdensener Novak Djokovic, som meldte forfall før årets utgave. Det er svært usikkert om han stiller i Australian Open som tittelforsvarer fra 17. januar. Serbia er førsteseedet i ATP Cup også etter Djokovics forfall.

Det norske laget skal de neste dagene møte Spania og Chile i gruppespillet. Puljevinnerne går til semifinalene, og finalen spilles 9. januar.

Kamp til døra

Norge sjokkerte serberne fra start og brøt ved første anledning. Serbia slo tilbake på samme vis senere i settet og fikk to bruddballer etter to dobbeltfeil fra Durasovic da han servet på 5-5. Durasovic hentet seg tilbake og hindret serberne fra å bryte, men i tiebreaket sikret Serbia settseier.

Serberne jublet og var åpenbart lettet etter settseieren, men nok en gang brøt Norge fra start i det andre settet. Serbia brøt tilbake umiddelbart da Ruud servet og fulgte opp med nytt brudd etter å ha tatt ledelsen igjen på egen serve.

Det holdt hele veien inn for Serbia, som tok en oppskriftsmessig sammenlagtseier.

Sesongåpnet med seier

Dersom Djokovic hadde stilt i turneringen, hadde verdenseneren vært Ruuds første motstander. I stedet ble det singelkamp mot Lajovic, som er rangert som verdens 33. beste spiller.

Verdensåtter Ruud var nær servebrudd tidlig, men brøt først i det åttende gamet og tok ledelsen 5-3. Han servet så inn første sett og fortsatte storspillet fra starten av det andre settet.

Der brøt Ruud ved første anledning. Ledelsen holdt helt til det nok en gang ble brudd i åttende game. Da slo Lajovic tilbake og utlignet til 4-4.

Ruud brøt tilbake umiddelbart, men misbrukte to matchballer da han skulle serve inn seieren og ble igjen brutt av Lajovic. Serberen tråkket over i neste game, der Ruud brøt tilbake på nytt. Deretter klarte nordmannen endelig å serve inn seieren.

– Det var en kamp av høy kvalitet fra start til slutt. Mot slutten ble jeg litt nervøs da jeg prøvde å avgjøre matchen. Jeg har ikke spilt kamper på fire-fem uker, så det er litt annerledes å finne rytmen igjen. Jeg er veldig glad for å få den første seieren. Det er 1. januar, et nytt år, og jeg starter året bra, sa Ruud etter sin singlekamp.

Tap for Durasovic

I Norges åpningskamp måtte Durasovic gi tapt for langt bedre rangerte Krajinovic. Duellen var over etter én time og 14 minutter. Durasovic besitter 345.-plassen på ATP-rankingen, mens Krajinovic er rangert som nummer 42 i verden.

Det var særlig i første sett at Durasovic ble utspilt. 2-6 ble utfallet på bare 28 minutter. Han ble brutt i sitt andre servegame, og senere gjorde Krajinovic det igjen da han føk opp i 5-2-ledelse.

Durasovic hevet seg i sett nummer to. Likevel startet det ikke lovende da han umiddelbart ble brutt i første game, men nordmannen greide å få inn en bruddball til 4-4.

Han kjempet hardt for minst et tiebreak, og han klarte å vinne sitt femte servegame blankt. Men da Krajinovic brøt ham for fjerde gang i kampen, var det ingen vei tilbake. Serberen avgjorde i neste game.

(©NTB)