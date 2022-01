Firedobbelt norsk på sprinten

Se de norske dominere i vinduet øverst!

Fire nordmenn tok seg til sprintfinalen, og de tok de fire tok de øverste plasseringene.

Johannes Høsflot Klæbo tok seg enkelt videre fra sitt heat i semifinalen og fikk følge av Erik Valnes. I det andre semifinale heatet var Pål Golberg klart best og tok seg til finalen sammen med Even Northug.

I finalen var det svenske Calle Halfvarsson og italienske Francesco De Fabiani som skulle utfordre de norske. Det ble med forsøket.

Valnes tok teten til å begynne med, men så satte Klæbo inn støtet. Han passerte Valnes og fikk seg en luke ned til landsmannen.

Klæbo tok seieren, Valnes ble nummer to.

– Finalen var fin. Det ble gått relativt rolig i starten, og så er det som i veldig mange andre sprinter full fart siste delen. Slik ble det i dag også, sier Klæbo til TV 2.

Northug og Golberg kjempet om tredjeplassen

Golberg og Northug sprintet om tredjeplassen, som måtte avgjøres på målfoto. Der ble det avgjort at Golberg nummer tre og Northug nummer fire.

– Golberg kom så j***** på de siste tre meterne der, men sånn er det, sier en fornøyd Northug til TV 2.

– Det var kjekt å kjenne at det gikk såpass bra i klassisk også. Det er en tøff løype. At jeg klarer å komme meg til finalen og prege den synes jeg er kjekt. Det nærmer seg pallen, i dag føler jeg virkelig at jeg er med, legger han til.

– Nå er du jo i finaler støtt og stadig. Hvordan vil du sammenligne med fjoråret?

– Det er ikke til å tro. Jeg kjenner at når man får være med i sirkuset litt, blir man bedre og bedre for hver gang man går. Du får gå mot de beste, lærer mye og kjenner hvilken fart som må til for å klare å være med.

Even Northug får skryt av storebror og TV 2s langrennsekspert Petter Northug.

– Han har tatt et voldsomt steg, han står finalene ut. Det som har vært svakheten til Even er at han har kollapset litt i finalene. Nå er han med å prege finalene, så nå er det å jobbe litt med avslutning og finish, sier Northug.

Skryt får Northug også av Klæbo.

– Vi har visst at han har vært god i sprint i lang tid, og endelig får han ut potensialet sitt. At han er en tidel bak Pål som blir nummer tre er et steg i veldig riktig retning. Han viser at han er en skikkelig god skiløper.

Saken oppdateres!