Karlsson straffes knallhardt etter Diggins-takling

Se situasjonen i vinduet øverst!

Frida Karlsson ble plassert sist i sitt kvartfinaleheat etter en klønete takling på amerikanske Jessica Diggins.

Karlsson prøvde å komme seg inn foran Diggins, men det var for trangt. Diggins gikk i bakken, noe som resulterte i at Karlsson ble plassert sist i heatet.

Karlsson fikk gult kort - hennes andre for sesongen. Dermed får det store konsekvenser for sammenlagtstillingen i Tour de Ski. Karlsson får et tidsstraff på tre minutter. Det bekrefter renndirektør Pierre Mignerey til Expressen.

– Det virker som om Karlsson mistet oversikt over hvor hun hadde konkurrentene. Reglene er klare: Man må være foran skien til andre løperen for å hoppe inn i sporet, sier TV 2s langrennsekspert Petter Northug.

Drar hjem fra touren

Karlsson var knust etter hendelsen og bekrefter til TV 2 at hun drar hjem fra touren.

– Det har vært litt stang ut på denne touren, synes jeg. Jeg drar hjem, tror jeg. Det er surt, det føles som...kroppen svarer bedre og bedre, men jeg setter meg selv i slike situasjoner og det er min egen feil, sier Karlsson.

Hun beskriver situasjonen i løypen slik:

– Jeg hadde ingen steder å gå, og tok det første og beste sporet jeg kunne finne. Tydeligvis var det for trangt der. Det var ikke meningen i det hele tatt å ødelegge for henne, sier en gråtkvalt Karlsson.

– Er straffen du får rettferdig?

– Ja, det står i reglene. Så det er ikke noe å si på.

– Hva kommer du til å si til Diggins når du snakker med henne?

– Jeg må bare be om den største unnskyldning. En ting er at jeg ødelegger for meg selv, men å ødelegge for en annen er ille.

– Er det tungt å dra hjem?

– Nei, det skal bli utrolig deilig.

Weng: – Må oppføre seg i felt

Heidi Weng så ikke selve situasjonen, men så at Diggins kom til mål med blodig arm.

– Jeg gikk bort til henne og spurte om det gikk bra. Man må på en måte oppføre seg i et felt. Jeg så ikke hva som skjedde selv, så jeg kan ikke uttale meg om det. Men hvis man ødelegger for en annen og det er ekstremt, så er det jo juryens avgjørelse og da er det sikkert rett, sier Weng til TV 2.