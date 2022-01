Storm, sludd, torden og underkjølt regn – men én gruppe får gode nyheter

Det nye året starter med ruskete vær og milde temperaturer for årstiden. Stort sett hele landet vil få smake på mye vær den kommende uken.

– Det som dominerer er et kraftig lavtrykk som kommer inn i Norskehavet kommende døgn. Det presser mild luft inn over Sør-Norge og i Nordland, sier vakthavende meteorolog i StormGeo, Roar Teigen til TV 2.

Det er ingen høytrykk i sikte, så været vil være skiftende den neste uken.

– Guffent

– Søndag blir det mye vind i Nordland, Troms og Finnmark. Utsatte steder kan vinden komme opp i stormstyrke. Kombinert med minusgrader blir det skikkelig guffent, sier Teigen.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel på oransje nivå i Nordland fra lørdag kveld og Troms fra søndag morgen.



Det er forventet kraftige vindkast på 27-35 meter per sekund.

– Fest løse gjenstander og kjør forsiktig, advarer de.

– Dra hjem fra juleferien lørdag

På grunn av den sterke vinden som er ventet blir folk oppfordret til å dra hjem fra juleferie lørdag og ikke vente til søndag.

– Det er stor fare for at mange fjelloverganger og broer blir stengt og ferjer blir innstilt, sier trafikkoperatør Synnøve Lukkassen ved Vegtrafikksentralen nord til NTB.

Den kraftige vinden er ventet å vare ut søndag, hvor vinden vil løye ved midnatt.

– Vi oppfordrer folk til å dra hjem fra juleferien allerede lørdag. Og samtidig bør man ikke ut og kjøre dersom man ikke må, sier Lukkassen.

Ta med varme klær, mat og drikke

Det er også sendt ut oransje farevarsel om betydelig snøskredfare over store deler av landet. Nysnø, flakskred og våt snø fører til snøskredfaren, og folk bes om å unngå skredterreng.

– Dersom man må ut å kjøre, er det lurt å ta med varme klær, mat og drikke og eventuelt det man trenger av annet utstyr dersom man skulle stå fast, sier Lukkassen, som understreker at det kan ta lang tid før man kommer seg hjem dersom man skulle stå fast.

Hun sier at det også kan være lurt å ha med spade og refleksvest.

– Dersom man for eksempel kommer utfor noe på E6, er det viktig at man ikke går ut av bilen, men at man slår på nødlyset, ringer etter hjelp og venter i bilen. Folk kan bli meid ned av brøytebiler som ikke ser dem, sier hun.

Det er en risiko for underkjølt regn noen steder på Østlandet. Arkivfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Terje Pedersen

I Sør-Norge blir det både regnbyger og kuling i vest, og det kan til og med bli noen tordenbyger. I Øst er det noe kjøligere, men nedbør kan komme både som regn og sludd også her.

– De milde temperaturene fortsetter noen dager inn i det nye året, men gradvis inn i neste uke blir det fallende temperaturer, men det blir ikke akkurat veldig kaldt, sier Teigen.

– Vær obs på underkjølt regn

Det kan det komme regn og sludd som fryser på bakken og gir vanskelige kjøreforhold enkelte steder på Østlandet.

– Det er en fare for det litt inn i landet, kanskje opp mot Gardermoen. Da kan det bli veldig glatt, spesielt på mandag, og man må være obs hvis man skal ut å kjøre, sier Teigen.

Norges skianlegg kan få påfyll av snø den kommende uken. Arkivfoto: Lise Åserud / NTB Foto: Lise Åserud

Tirsdag, onsdag vil det gradvis bli kjøligere, spesielt i øst, men det blir ikke skikkelig kaldt januarvær ennå.

Snø i fjellet

For skifolket kan det imidlertid være gode nyheter.

– Det er god sjans for påfyll av snø i fjellet, så det kan være gode nyheter for skistedene og de som er glad i å stå på ski, sier Teigen.