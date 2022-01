Alvin født i Elverum er årets nyttårsbarn

Da klokken nærmet seg midnatt i går kveld forsto de nybakte foreldrene Elisabeth Osavi Aanonsen og Petter Bjørseth at den lille gutten enten ville bli født fryktelig seint på året, eller veldig tidlig i det nye året.

– Jeg prøvde å holde igjen litt for å unngå at han skulle bli den aller yngste i klassen sin i årene framover, og det gikk akkurat, sier den nybakte mammaen i en pressemelding fra sykehuset.

Ifølge VG hadde ikke Aanonsen termin før 5. januar., men hun og mannen Petter Aanonsen måtte haste til fødeavdelingen like før klokka 20 på julaften.

FAMILIEN: Moren til Alvin håpte på et nyttårsbarn. Foto: Privat

– Vi håpet på et nyttårsbarn. Jeg prøvde å holde igjen så lenge så mulig, så han ikke skulle bli yngste i klassen, forteller moren.

Alvin veide 3.310 gram ved fødselen og alt står bra til med mor, far og barn.

Fra før har de sønnen Pelle på fire år.

Fødeavdelingen ved sykehuset på Elverum hadde i 2021 902 fødsler. Det er første gang fødselstallet ved avdelingen er over 900 siden 2012.

Ved Akershus universitetssykehus (Ahus) ble det født en gutt 16 minutter over midnatt, opplyser kommunikasjonsavdelingen ved sykehuset til NTB.

Oslo universitetssykehus, som med både Ullevål sykehus og Rikshospitalet har klart flest fødsler per har her i landet, opplyser til NTB at deres nyttårsbarn er ei jente som ble født klokka 1.13.