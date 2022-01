600 bolighus brant ned: – Vi kunne virkelig trengt denne snøen tidligere

Hundrevis av familier måtte flykte fra de voldsomme brannene som brøt ut i utkanten av Denver Colorado torsdag.

Det brøt ut flere branner omtrent samtidig. Noen av dem ble utløst av strømledninger som hadde falt ned grunnet kraftig vind. Det knusktørre terrenget og vinder på opp til 169 kilometer i timen, gjorde slukningsarbeidet ekstremt vanskelig.

– Skremmende vær

Det har nesten ikke vært nedbør her på et halvt år, men dagen etter katastrofen ligger et hvitt teppe over brannruinene.

– Det er skremmende, for det virker som om Colorado-været bare blir villere og villere. Jeg kan ikke huske at vi har hatt så sterk vind før. Og vi hadde virkelig trengt denne snøen før, sier Laura Walters (32) til Reuters.

Hun og familien flyttet til Colorado fra California i 1997 da hun var barn.

Mary Janda og familien ble hasteevakuert da sterk vind fikk skogbranner ut av kontroll torsdag. Fredag var hun tilbake på branntomten i Louisville, tre mil utenfor Denver, Colorado. (AP Photo Foto: Brittany Peterson

– Vi er sjokkerte. Vi trodde ikke brannen skulle nå oss, men vi er glade for at vi alle er trygge, sier Walters.

Så huset nedbrent på bilde

Mary Janda og ektemannen Bruce oppdaget at huset deres var gått opp i flammer da de så et bilde naboen hadde tatt. Fredag er de tilbake på branntomten sammen med hunden sin.

– Vi visste at huset var totalskadd, men jeg trengte å se det. Trengte å se hvordan nabolaget så ut, sier Bruce Janda til nyhetsbyrået AP.

De forteller om et godt nabolag hvor alle kjenner hverandre.

– Vi er alle glad i hverandre. Det er tøft å se dette skje oss alle, sier han.

Chris Dreier er blant dem som fant huset sitt nedbrent i Louisville fredag. Reuters/ Foto: KEVIN MOHATT

Midt mellom alle brannruinene er det noen hus som står intakt. Ett av dem tilhører Eric House.

– Jeg har gått ut døren her i 35 år, og vært omgitt av vakre hjem, sier Eric House.

– Mitt hus står, men når jeg går ut, er det dette jeg ser, sier han og peker mot hus etter hus totalskadd i brann.

En utbrent bil står forlatt i Superior, Colorado (AP Photo/Eugene Garcia) Foto: Eugene Garcia

Syv skadet

Titusener av mennesker ble hasteevakuert da brannene kom ut av kontroll. Rundt 580 boliger, et hotell og et kjøpesenter er bekreftet ødelagt i brannene.

Minst én brannmann og seks andre personer er skadd, men foreløpig er det ikke meldt om omkomne.

Byene Louisville og Superior er verst rammet av brannene. De to byene ligger om lag 32 kilometer nordvest for Denver.