Iversen drar hjem fra Tour de Ski

Gir seg til tross for at han avanserte til kvartfinale.

Emil Iversen velger i samråd med trenerteam å stå av touren før sprintfinalene starter.

Iversen ble nummer 28 i prologen, men føler at det er noe som ikke stemmer.

– Jeg har ingen energi, sier Emil Iversen som allerede har reist tilbake til hotellet.

– Fullstendig krise

Iversen er forhåndsuttatt til OL, men per dags dato ser det ikke ut til at han får gå noen øvelser.

– Nå er det fullstendig krise, sier TV 2-ekspert Petter Northug.

– Vi er i lavlandet, og kroppen hans fungerer fortsatt ikke. Det var et bra løp for ham i går med tanke på løype og føre, men det funket ikke. Han så dau og sliten ut i prologen i dag. I et vanlig sprintfelt hadde han ikke gått videre. Det begynner å bli lenge siden vi har sett et lysglimt fra Iversen, analyserer Northug.

– Tror du han sier fra seg OL-plassen?

– Vi har vært på plan b nå. Jeg tror han sammen med Eirik Myhr Nossum legger en plan c. Det må gi resultater innen 14 dager. Hvis det ikke fungerer og status er den samme, tror jeg han velger å stå av OL, sier Northug.

Hyller taktisk manøver

TV 2-eksperten hyller imidlertid Iversen for en taktisk manøver før han sa takk for seg.

– Han valgte heat én. Da blir det én mindre løper i heatet til Johannes Høsflot Klæbo, som leder Touren sammenlagt. Nå er det bare fem løpere i det heatet. Klæbo kan gå videre selv om han skulle ha et uhell. Fra et norsk lagperspektiv var det taktisk at Iversen valgte heat én når han likevel skulle reise hjem, sier Northug.