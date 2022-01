Fire av fem som døde i trafikken, var menn

87 personer mistet livet på norske veier i 2021, noe som er historisk lavt. Tallene viser at 80 prosent av de omkomne var menn.

Ifølge Trygg Trafikk døde sju personer i desembertrafikken.

Tallet på døde totalt i 2021 var seks færre enn i 2020, som den gangen også var året med færrest omkomne.

– Nedgangen i omkomne i trafikken som vi har sett over tid her i Norge, viser at det målrettede trafikksikkerhetsarbeidet fungerer, sier Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

80 prosent menn

Av dem som omkom på norske veier i 2021, var 69 menn og 18 kvinner. Det betyr at 80 prosent av de døde var menn.

I 2021 var det 8 fotgjengere som mistet livet. Aldri før har tallet vært så lavt. De siste 10 årene har i gjennomsnitt 15 fotgjengere omkommet i trafikken årlig.

– Dette er oppløftende tall, tross alt, sier Johansen og legger til:

– Men jeg minner om at blandet trafikk krever full konsentrasjon fra alle parter.

Flest omkomne i Viken

Stor-fylket Viken har flest omkomne med hele 24 døde - fire mer enn året før. I Oslo derimot har tallet sunket fra seks omkomne i 2020 til to i 2021.

Også i Troms og Finnmark, Agder, Rogaland og Trøndelag har det vært en økning i antall omkomne sammenlignet med året før.

De andre fylkene, med unntak av Møre og Romsdal som har samme antall som i fjor, har hatt færre omkomne enn i 2020.