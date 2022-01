Desmond Tutu gravlegges

Seremonien startet med sang og en prosesjon ned midtgangen i den anglikanske katedralen i byen.

Den sørafrikanske anti-apartheid-aktivisten, erkebiskopen og fredsprisvinneren døde andre juledag, 90 år gammel.

I følge TheGuardian så kirkens tjenestemenn at Tutu ville gravlegges uten overdådige utgifter eller pryd. Han ville bli kremert og ba om at asken hans ble gravd ned under gulvet på St George's bak katedralens prekestol.

Helt siden Tutu sin død er det flere som har oppsøkt katedralen for å si sine farvel.

Sør-Afrikas tidligere president Thabo Mbeki (foran til høyre) er blant dem som lørdag tar farvel med Desmond Tutu i St. Georg-katedralen i Cape Town. Foto: Nic Bothma / Pool / AP / NTB

Nobels fredspris

Tutu var en av Sør-Afrika sine mest kjente menneskerettighetsaktivister og ble i 1984 tildelt Nobels fredspris for sitt bidrag i kampen mot apartheid-regimet.

Han mobiliserte for ikke-voldelige aksjoner og masseprotest mot apartheid, samtidig som han oppfordret til internasjonale sanksjoner mot regimet. Bidraget blir regnet som avgjørende for frigjøringsvalget i 1994.

Desmond Tutu holdt en rekke foredrag både i hjemlandet og internasjonalt med mål om å bidra til et demokratisk og rettferdig samfunn uten rasemessige inndelinger.

Første svarte anglikanske erkebiskop

Han ble født i 1931 i Transvaal, en by sørvest for Johannesburg, i Sør-Afrika. Tutu arbeidet i utgangspunktet som lærer, men valgte å ta en grad i teologi og ble ordinert prest i 1960.

I 1986 ble han også den første svarte anglikanske erkebiskopen i Sør-Afrika med sete i Cape Town. Da han i 1996 ble utnevnt av Nelson Mandela til å lede arbeidet med Sør-Afrikas Sannhets og forsoningskommisjon, sa han fra seg sin posisjon som erkebiskop.

Tutu ble på slutten av 90-tallet diagnostisert med prostatakreft, som han levde med ettervirkningene av helt frem til sin død.

«Regnbuenasjonen»

Han er også kjent for å ha introdusert begrepet «regnbuenasjonen». Begrepet var en visjon om at alle folkegrupper skal leve fredelig sammen i Sør-Afrika.

Begrepet var ment som et samleuttrykk for flerkulturell enhet og samlingen av mennesker, i et land som tidligere var kjent for et strengt skille mellom sorte og hvite under apartheid regimet.

I 1994 ga han ut en bok med tittelen «The rainbow people of God: South Africa's victory over apartheid». Boken omhandlet begrepet «regnbuenasjonen» og Sør-Afrika sin bekjemping av apartheid regimet.