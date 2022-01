BMW 3-serie har helt siden den dukket opp som en verdig arvtager etter den legendariske 02-serien i 1975, vært «kongen» av sporty kjøreglede i sin klasse.

Her har BMW vært kompromissløse. Kjøregleden har ofte gått foran rent praktiske egenskaper. Blant annet med motoren plassert langt bak, for bedre balanse og vektfordeling i bilen. Selv om den innvendige plassen ble litt skadelidende.

Dessuten har de hatt en rikholdig motor-palett å tilby sine kjøpere. Enten du foretrekker bensin eller diesel – fire eller seks sylindre. Nå får du den også som ladbar hybrid. Dessuten finnes den i mange karosserivarianter. Alt fra stasjonsvogn til cabriolet.

Bredden er stor

BMW 3-serie finnes i mange varianter. Både som sedan, stasjonsvogn som på bildet, samt coupe og cabriolet. Dessuten er det rikelig med motor-alternativer.

Bilene har hele veien bydd på et pent design, godt med utstyr, fin materialkvalitet og god opplevd kvalitet.

Det er dermed ingen stor overraskelse at nettopp BMW 3-serie er en bil mange har kjøpt. Ikke minst som bruktbil. Men hvordan er den egentlig å eie?

Vi tar her for oss sjette generasjon. En bil som fantes mellom 2012 og 2018 og som har den interne typebetegnelsen F30/31.

Dette er biler som man nå får for under 100.000 kroner og oppover til nesten 750.000 kroner. Spennet er dermed stort. Både på motorisering, ulike utgaver, kjørelengde og alder.

I vår seksjon «Eierne mener» hvor eierne legger inn sine erfaringer om en bestemt modell, er denne 3-serien populær. Mer enn 100 eiere har så langt delt sine erfaringer. Mange er fornøyde, men ikke alle.

Her er et representativt utvalg fra noen av brukererfaringene:

Les også: Du kan spare flere tusen kroner på service

God kvalitet på nesten alt

Faksimile fra "Eierne mener".

– Denne bilen kjøpes ikke av fornuft, men av følelser etter å ha kjørt den...



Utsagnet kommer fra eieren av en 2016-modell BMW 330e. Her gis det full pott i kategorien kjøreegenskaper.

Det legges også til at det er dyrt når noe ryker og at bilen er såpass morsom å kjøre at det går noe ut over drivstofforbruket.

Totalt ender denne anmeldelsen på 6,6 poeng av 10 oppnåelige.

Les hele anmeldelsen her:

Noen irriterende småfeil

Faksimile fra "Eierne mener".

– Nesten perfekt forhold mellom sportslighet og komfort. En fryd å kjøre med bakhjulstrekk på svingete veier og tar seg ekstremt godt fram på vinteren med antispinnsystemet i kombinasjon med gode piggdekk! Det sier eieren av en 316 diesel, fra 2013 i denne svært utfyllende anmeldelsen.

Det trekkes litt for dyre deler og at bilen er relativt dyr å eie, mens plass og kjøreegenskaper trekker opp. Denne bilen får 8,2 av 10 mulige poeng.

Les hele anmeldelsen her:

Kvalitet koster

Faksimile fra "Eierne mener".

– Upåklagelig. Alltid å stole på. Med jevnlige servicer og godt stell kan dette være en god følgesvenn i mange år. Dette er det eieren av en 2013-modell 328i som sier.

Også denne eieren skryter av kjøreegenskaper og kjøreglede. Det gis full pott i kategoriene kjøreglede og kvalitet. Mens det trekkes ørlitt for plass og praktiske egenskaper.

Totalt ender det på 9,2 av 10 oppnålige poeng.

Les hele anmeldelsen her:

Elendige seter

Faksimile fra "Eierne mener".

– Elendige seter og styringen er totalt død, men støynivå er OK. Det konstaterer eieren av denne ladbare 330e fra 2018.

Dette er en av få anmeldelser det trekkes mye for manglende kjøreegenskaper.

I kategoriene økonomi og kvalitet derimot gis det full pott. Det ender med 6,6 poeng av de 10 oppnåelige.

Les hele anmeldelsen her:

Oppsummering:

Ikke helt overraskende er det sporty, gode kjøreegenskaper kombinert med et godt design og gode materialer som virker som en kjøpsutløsende faktor for BMW 3-serie.

Plassen er det litt mer delte meninger om. Mange mener den er god nok, andre mener bilen er litt i snaueste laget.

De fleste er dog enige om at eierkostnadene speiler at det er en premiumbil, og dermed er noe over gjennomsnittet. Det kan se ut som om de kjører den ladbare hybriden skuffes litt av kort elektrisk rekkevidde.

Men alt i alt virker eierne av 3-serien å være godt fornøyde med sine biler. Gjennomsnitts-score er 8,4 poeng for F30/31, serien. De aller mest fornøyde BMW-eierne kjører X3 fra 2018 og nyere. Der er poengsummen 9,6. Også de som kjører den lille elbilen i3 er med fornøyde. Der er poengsummen 9,0.

Les også: Nærmere en folke-SUV kommer du nesten ikke

De sporty kjøreegenskapene setter eierne stor pris på.

Bidra du også!

Målet med bilguiden, der det altså er eieren selv som vurderer bilen, er å lage en Tripadvisor for bil.

Du legger inne poeng i fem ulike kategorier: Kjøreglede, kvalitet / driftssikkerhet, plass / praktiske løsninger, økonomi/ kostnader og forbruk.

Her kan du bidra med dine erfaringer og kunnskap om bilen – ny eller brukt. På den måten skaper vi en brukergenerert bilguide. Det er den første og eneste av sitt slag i Norge.

Du klikker bare på denne linken og trykker på den røde knappen "Fortell oss om bilen din" – så er du i gang!

Les også: Bileksperten solgte elbilen – nå fyller han bensin igjen

Video: Her tester vi brukt BMW 3-serie: