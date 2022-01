Full overtenning ved boligbrann i Sandefjord

Politiet i Sør-Øst meldte rundt 7-tiden om en boligbrann i Sandefjord.

Andre etasje på huset er overtent.

De opplyser om at det er registrert tre personer på adressen. Alle tre er nå gjort rede for, to personer er sjekket av ambulanse på stedet.

Slukningsarbeidet er påbegynt, men grunnet mye røyk fra brannen ber politiet naboer holde vinder lukket og holde seg innendørs.