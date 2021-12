Kongen hyllet frivillighet: – Prøver å gjøre noe godt

– I 2022 kan vi alle bidra til å gi frivilligheten et skikkelig løft, sa kong Harald under årets nyttårstale.

I forbindelse med at 2022 er Frivillighetens år, gikk en stor del av talen til å oppfordre til medmenneskelighet og omtanke.

– Jeg vil oppfordre hver og én til å finne noe som passer for akkurat deg – smått eller stort. Mulighetene er uendelige. Alle har behov for noe eller noen, og alle har noe å bidra med.

Akkurat dette har det muslimske trossamfunnet Ahmadiyya tenkt til å gjøre.

Rydder etter nyttårsfeiring

Hvert år den 1. januar gjør Ahmadiyyamuslimene en ekstra innsats for at alle skal få en fin start på året.

Etter at flere samles for å se på fyrverkeri og ferie det nye året i de større parkene i landet, skal de rydde opp etter festlighetene dagen etter.

– Vi tenker ikke på dette nødvendigvis som noe god gjerning, men det er vår måte å gjøre en liten god gjerning for det norske trossamfunnet på - av kjærlighet, sier Zahoor Ahmad.

Han er administrativ leder i Ahamadiyaa moskeen på Furuset - Nordens største. Ahmad forteller at de rydder i Frognerparken, men også på Jessheim, i Tønsberg og andre steder i landet.

– Ryddeaksjonen skjer alle steder hvor vi er mannsterke nok til å kunne gjennomføre en slik aksjon.

KJÆRLIGHET: "Kjærlighet til alle, ikke hat mot noen" står skrevet på moskeen på Furuset. Foto: Aage Aune / TV 2

Gjøres av kjærlighet

Ahmad forteller til TV 2 at de har flere frivillige tilbud gjennom året, og den frivillige ryddeaksjonen har et religiøst grunnlag.

– Det hele går jo på at vi av vår profet er lært opp til at det landet vi bor i skal vi ha kjærlighet for, det er en del av troen vår. Det du har kjærlighet for den prøver du å gjøre noe godt mot.

Han sier at det ikke nødvendigvis er for å gjøre en god gjerning, men at det er en viktig bærebjelke i samfunnet.

– Det er en av de viktigste verdiene i det norske samfunnet. Du tar hensyn til andre mennesker. Frivillighet handler om nettopp det. Uansett hvilken form du ser det.

Hylles i nyttårstale

Kongen er tydelig på at alle kan bidra med noe, og trekker frem flere eksempler på mennesker som har gjort en forskjell i løpet av det siste året.

– Pappaen som startet turgruppe med nabobarn som trengte pause hjemmefra. De afghanske ungdommene som begynte å handle for eldre i nærmiljøet. Den godt voksne damen som kveld etter kveld lyttet omsorgsfullt til ensomme unge på hjelpetelefon, sier han i nyttårstalen.

Ahmad er enig i viktigheten av å vise medmenneskelighet.

– Frivillighet kan ha mange former, men det er en av de viktigste gode verdiene som det norske samfunnet har og som det norske samfunnet bør prøve å ta vare på.