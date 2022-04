Frank Williksen er veteranen i Broom-redaksjonen. Han har jobbet som biljournalist i over 50 år og har testet et stort antall biler i inn- og utland.

Noen biler husker han bedre enn andre. Nå deler Frank minnene med alle Brooms lesere. Denne gang handler det om Renault 5, som ble lansert for 50 år siden, og som er en av Renaults mest solgte modeller noensinne.

Renault 5, ofte omtalt som R5, var en av de aller første supermini-modellene som ble lansert – smarte og brukervennlige småbiler med stor bakluke og gjerne fleksible seteløsninger. Bilen ble lansert i januar 1972 som tre- eller femdørs kombi, og var i produksjon til 1996. De siste årene ble den riktig nok bare produsert i Slovenia, og som et billigere alternativ til den nye og mer moderne småbilen Clio, som kom i 1990.

Spesielt design

I hovedsak snakker vi om to generasjoner av Renault 5. Den første i perioden 1972 – 1984, den andre fra 1985 til 1996. Fra startåret 1972 til 1986 var R5 Frankrikes mest solgte bil, med mer enn 5,5 millioner biler produsert i løpet av disse årene. Andre generasjon, som fikk navnet Super 5, var også populær, og nådde så høye produksjonstall at samlet produksjon av R5 og Super 5 passerte 9 millioner biler med god margin.

Da Renault 5 kom, var det spesielle designet noe av det som ble lagt mest merke til. Forskjellen fra den mer kantete og spartanske Renault 4 var stor, og R5 fremsto som et langt mer moderne og harmonisk design. Nykommeren var absolutt «mer bil», både når det gjaldt utstyr, komfort og kjøreegenskaper – og kostet rimeligvis også en god del mer.

Enkel og spartansk - men for en suksess

Slik så designerne i 1967 for seg at den nye småbilen kunne se ut. Foto: Renault

Kjapp i byen

Under skallet var ikke forskjellen like stor. Her var mye hentet fra Renault 4, og konstruksjonen var ganske lik, med motoren plassert langsetter foran og drift på forhjulene. De første modellene hadde dessuten den samme løsningen med girspak på dashbordet som Renault 4, noe som senere ble erstattet med gulvspak.

Noe av det jeg husker best fra tidlige prøvekjøringer av R5, er hvor kjapp og lettmanøvrert bilen var i bytrafikken – og at den overrasket positivt også på landeveien. Rett nok kunne vi ikke medføre noe stort reiseselskap, men for fire personer ga den faktisk bra komfort også på litt lengre turer. Den var en femseter, men tre voksne i dette baksetet var ikke å anbefale!

En av konseptstudiene forut for den nye modellen. Foto: Renault

Personbil – eller stasjonsvogn

Ifølge en brosjyre fra 1972, var Renault 5 «stappfull av gode idéer. Den er kompakt og lett å manøvrere, noe som forenkler parkeringsproblemet og kjøringen i trafikerte bygater. Samtidig er den konstruert for sikker og komfortabel landeveiskjøring.

Den tilbyr fem sitteplasser – til tross for sine små ytre mål. Og den kan frakte store kolli, - Renault 5 kan i en håndvending gjøres om fra personbil til stasjonsvogn.

Renault 5 er en intelligent konstruert bil. Dens viktigste oppgave er å løse Deres transportproblemer. Den står klar til å yte alle slags tjenester, som personbil eller som stasjonsvogn.

Her kjører hele Renault 5-paletten inn på markedet i 1972. Foto: Renault

Mer enn 135 km/t

Og kommer den inn i en trafikk-kork, kommer den seg lettere ut av den enn de fleste andre. Fordi den er bare 3,50 m lang, og fordi den har en myk tannstangsstyring. I tillegg kommer en liten svingradius på 4,85 meter, noe som forklarer hvorfor Renault 5 kan parkere nesten hvor som helst.

Bagasjerommet, som er lett tilgjengelig gjennom den tredje døren bak, kan varieres etter behov fra 270 til 900 liter.

Renault 5 er reaksjonsvillig. TL-versjonen har 956 cc motor, og en topphastighet på mer enn 135 km/t.»

Skulle gi Bobla kamp - gjett hvordan det gikk...

Rally-seier

Det ble lansert flere spesialutgaver av første generasjon Renault 5, blant annet Alpine – eller Gordini på noen markeder - og Alpine Turbo. I tillegg fantes det selvsagt flere forskjellige utstyrsnivåer og motorer.

Fra starten av hadde Renault 5 TL 1,0 en 4-sylindret motor på 1,0 liter med 44 hk. Først fra 1975 og i årene som fulgte fikk bilen litt større motorer, og på 1980-tallet kom R5 med modeller med motoreffekt helt opp på 160 hk.

Renault 5 ble også, til dels med hell, benyttet i bilsport – blant annet med 1. og 2. plass i Monte Carlo Rally i 1977.

Fra førerplassen i den nye småbilen. Kanskje ikke mest spennende, men funksjonelt. Foto: Renault

Renault 5-fakta

Det som ble kjent som andre generasjon under navnet Super 5 var i realiteten en annen bil. Plattformen var hentet fra Renault 9 og 11, og karosseriet var helt nytt, selv om det på mange måter så likt ut. Motoren var nå tverrstilt, og også den var hentet fra Renault 9/11.

Renault 5 første generasjon, noen tall:

Motorer: 782 cc, 845 cc, 956 cc, 1.108 cc, 1.289 cc, 1.397 cc, 1.397 cc Turbo. Effekt fra 37 til 160 hk.

Drivverk: Frontmotor, forhjulsdrift – 4- eller 5-trinns manuell girkasse eller 3-trinns automatgir.

Akselavstand: 2.,42 m

Lengde x bredde x høyde: 3,52 x 1,53 x 1,41 m

Egenvekt: 730 – 810 kg

Bagasjerom: 270 – 900 liter

Akselerasjon, 0-100 km/t: 16,5 sekunder (44 hk)

Toppfart: 135 km/t (44 hk)

Denne skilte seg virkelig ut fra konkurrentene

Video: Renault 5 kommer tilbake, se mer av den her

df

df