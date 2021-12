Frykter skjenkestopp vil føre til konkurser: – På bristepunktet

Utelivsbransjen har atter en gang måtte stenge ølkranene. Nå frykter flere at regjeringens skjenkestopp vil sette låsen på døren for mange.

– Det er bred frustrasjon i bransjen, og det utvikler seg til større og større mistillit til den beslutningen regjeringen tok om skjenkenekt, sier restauranteier Gard Haugland til TV 2.

Han eier en rekke restauranter i Bergen, og regjeringens seneste krav om skjenkestopp i utelivet har tvunget også han til å stenge flere av sine restauranter. Noen av dem er fremdeles åpne, men med redusert bemanning.

– Det har ført til at folk er enda nærmere konkurs, og det er allerede flere som har gått konkurs. Jeg er på vegne av bransjen frustrert og fortvilet, sier Haugland.

FOR DÅRLIG: Restauranteier Gard Haugland er skuffet over at regjeringen igjen stenger ned for skjenking på norske restauranter og utesteder. Han mener støtteordningene ikke gjør opp for utelivsbransjens store finansielle tap. Foto: Penelope Larsen/ TV 2

Han mener regjeringens tiltakspakker og lønnsstøtteordningen treffer for dårlig, og håper skjenkestoppen oppheves for godt 14. januar.

– Folk sitter igjen med for lite, og på grunn av alle disse tingene blir folk veldig desperate. Nå er det tredje gangen folk permitterer ansatte, så det er på bristepunktet vil jeg si.

Krever at regjeringen snur

Både NHO og Virke krever at skjenkestoppen oppheves.

– Vi mener den beskjeden burde kommet i romjulen om at man opphever skjenkestoppen fram til klokken 22. Det er fordi vi ser at konsekvensene er så dramatiske for uteliv og servering, sier fagdirektør for næringsliv i NHO reiseliv, Ole Michael Bjørndal, og legger til:

– Vi ser ikke helt forskjellen på å servere Farris og Cola, men ikke servere vin til maten fram til klokken 22.

NHO: NHO Reiseliv vil ha slutt på full skjenkestopp som pandemitiltak. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Tall fra Virke viser at perioden 15. desember-14. januar står for nærmere 7 prosent av årsinntekten til restauranter, barer og utesteder.



Totalt kan utelivs- og serveringsbransjen stå overfor en tapt omsetning på 1.383 milliarder kroner.

Bjørndal understreker at situasjonen er krevende for bransjen.

– For hver nedstenging har man blitt fratatt litt nytt håp. Dette tærer på og motivasjonen synker.

– Nødvendige tiltak

Helsedepartementet skriver i en e-post til TV 2 at de forstår at tiltakene de har innført er tøffe for næringen.

– Men det er nødvendig med tiltak for å redusere kontakten mellom folk, sier statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt.

NØDVENDIG TILTAK: Statssekretær i Helse -og omsorgsdepartementet Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) mener skjenkestoppen er viktig for å få ned smitten. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Regjeringen vil ta en ny vurdering i midten av januar. Fram til da blir det ikke lettelser på skjenkestoppen.

Videre viser regjeringen til økonomiske tiltak for å bedre situasjonen for bedriftene.

– Verken kompensasjonsordningen eller lønnsstøtteordningen er perfekt. Ordningen vil bidra positivt for noen bedrifter, men dessverre ikke for alle.

Positiv til 2022

Restauranteier Haugland mener regjeringen burde gjøre mer for å få folk tilbake i jobb.

– Vi er lei av å stå med lua i hånden og be om hjelp. Vi har bare lyst å drive med det vi kan og vil, sier Haugland.

MISTER ANSATTE: Haugland forteller at også hans restauranter har mistet mange ansatte gjennom pandemien. Men han håper lettelser i tiltakene vil bidra til at 2022 blir et godt år. Foto: Penelope Larsen/ TV 2

– Men når staten gir en yrkesgruppe arbeidsnekt for å redde hele samfunnet og kaller det for en dugnad, da er det statens ansvar å kompensere.

Men til tross for en dyster avslutning på året, tror Haugland de går en lysere tid i vente. Han håper bare alle klarer seg fram til da og at ikke flere folk flykter fra bransjen i mellomtiden.

– 2022 kommer forhåpentligvis til å bli et fantastisk år. Vi må være litt positive og prøve, og så håper jeg vi kommer over dette med at vi stenger ned samfunnet hver gang helsevesenet blir stresset, sier han.

– Sakte, men sikker kommer vi nok tilbake til normal drift, og da blir det et kjempefint år. Jeg håper bare ikke vi mister for mange kollegaer underveis.