Kan bli nødvendig med fjerde dose i 2022: – Vi er forberedt

I løpet av 2021 har det blitt satt over 9,5 millioner vaksinedoser i Norge. Helsedirektøren tror det etter hvert kan bli nødvendig å ta en ny dose hver vinter for personer i risikogruppen.

Det er bare litt over ett år siden den første dosen med koronavaksine ble satt i Norge. Siden det har vaksinasjonen foregått for fullt.

Regjeringen har satt et mål om at alle over 45 år skal ha fått tilbud om tredje dose innen midten av januar. Men i løpet av 2022 kan det også bli behov for ytterligere oppfriskningsdoser.

– Kanskje tre eller fire, men det kan også være flere hvis vi er riktig uheldige, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til TV 2.

Stor usikkerhet

Til nå har 56 prosent av de over 45 år fått den tredje dosen. Helsedirektøren tror den tredje dosen i første omgang er nok til å gi folk god beskyttelse inn mot våren og sommeren.

– Det kan være at vi klarer oss med de tre dosene mange av oss etter hvert får tatt, sier Guldvog.

USIKKERHET: Det er stor usikkerhet rundt den videre vaksineringen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Det er derimot mer usikkert om det kan bli nødvendig med en fjerde dose inn mot vinteren.

– Det er litt for tidlig å si nå, sier Guldvog.

Kan bli tilbudt årlig

Det er også mulig at koronavaksinen vil bli tilbudt årlig, på samme måte som mange tar influensavaksinen hvert år.

– Det er ikke utenkelig, men det vil sannsynligvis være etter pandemien at det er behov for å ta en koronavaksine hvert år, i hvert fall for de i risikogruppen, sier Guldvog.

Han understreker at dette fortsatt er usikkert og vil avhenge av hvordan pandemien utvikler seg videre.

– Nå kommer det også gode nyheter fra legemiddelindustrien, så det kan være at de nye legemidlene gjør at dette ser annerledes ut om et halvt år, sier Guldvog.

MASSEVAKSINERING: Massevaksineringen med dose tre foregår for fullt i hele landet. Foto: Arne Rovick /TV 2

Har nok vaksine til fjerde dose

FHI er forberedt på at det kan bli nødvendig med en fjerde dose i løpet av 2022.

– Det er ikke urealistisk. Det er ett av de scenarioene vi må være forberedt på, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

– Har vi nok vaksiner til det?

– Nå ser det ut til at vi har nok vaksiner til det, men det må vi hele tiden jobbe med. Vi vet jo hva vi lager av beregninger, og da vet vi at vi heller må ta i litt mye fordi vi har sett at vi trenger mer enn det vi kanskje trodde innledningsvis, sier Stoltenberg.

Må vaksinere flere globalt

Mens 89 prosent av den voksne befolkningen i Norge er fullvaksinert, er det bare 48 prosent av verdens befolkning som har fått tilbud om to doser.

Både Stoltenberg og Guldvog understreker at det ikke er nok at Norge tilbyr en tredje og eventuelt fjerde dose, dersom store deler av verden fortsatt er uvaksinert.

– Det holder ikke at vi har nok vaksiner i Norge, vi må sikre at hele verden har tilgang på nok vaksiner, sier Stoltenberg.

GLOBALT: Nakstad mener vaksineandelen i hele verden må opp. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad tror det vil bli satt en rekke vaksiner verden rundt dette året.

– Jeg tror 2022 blir det året hvor de aller fleste mennesker på jorda får tilbud om vaksine, og hvor den globale immuniteten vil styrke seg gradvis, sier Nakstad.

Dette vil få stor betydning for den videre utviklingen av pandemien både i Norge og resten av verden.

– Ut fra det volumet av vaksiner som produseres per måned nå og de justeringene som kan gjøre vaksinen mer treffsikkert for omikronvarianten, så ser det ut som at vi vil få en mye bedre immunitet i 2022, sier Nakstad.