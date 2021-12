Svenskene kritiske mot hotell etter smitte under Tour de Ski

En av NRKs medarbeidere under Tour de Ski i Oberstdorf har testet positivt for korona.

I tillegg til andre pressefolk, bor den smittede på samme hotell som landslagene til Finland, USA, Russland, Frankrike, Sveits og Sverige.

Calle Halfvarsson, som endte som nummer fem på fredagens 15 kilometer, sier løperne isoleres etter smittetilfellet.

– Jeg får holde meg unna, og være på hotellrommet, sier Halfvarsson til TV 2.

– Hvilke konsekvenser får det for laget?

– Det blir vel en veldig rolig nyttårsaften. Vi blir isolert på rommet, og får vel se om det er noe fyrverkeri fra balkongen, sier han.

Halfvarsson er likevel spørrende til smittevernet ved matserveringen på hotellet.

– Det er litt spesielt at vi har en stor buffet, hvor alle spiser samme sted. Det er litt uprofesjonelt når alt annet med Covid skal er så profesjonelt og seriøst, sier han.

– Jeg synes det er veldig rart, sier Halfvarsson.

Også en ansatt i det lokale TV-produksjonsteamet har avlagt en positiv koronatest, ifølge en pressemelding fra FIS. I den heter det at begge de smittede er isolerte. og at alle deres nærkontakter er i karantene.

Ingen utøvere eller medlemmer av landslagsapparatene er definert som nærkontakter.

Den svenske landslagslegen, Jan Waal, sier ti Expressen at de jobber med å finne et nytt sted å bo for det svenske landslaget.

– Dette må vi gjøre noe med nå, sier han.

Wall mener at restriksjonene ikke ble fulgt på samme måte på hotellet i Oberstdorf, som i sveitsiske Lenzerheide der Touren startet.

– Vi følte umiddelbart da vi sjekket inn at dette hotellet ikke var koronasikkert, sammenlignet med hvordan vi bodde i Sveits. Vi må se om det finnes alternative overnattingssteder for oss, sier Wall.

Fornøyd Halfvarsson

Selv om nyttårsfeiringen blir ensom, kan Calle Halfvarsson gå fornøyd inn i det nye året. Fredagens femteplass var et skritt frem etter labre resultater den seneste tiden.

– Denne følelsen har jeg ikke hatt på lenge, sier Halfvarsson.

– Det har vært kniven mot strupen, og jeg har kjent på et press. Jeg har vært langt unna å prestere noe som tilsier at jeg skal til OL, sier Halvfarsson, som nå ser mer optimistisk på muligheten til å skaffe seg en OL-billett.

– Jeg har veldig lyst å være med på et siste OL før jeg legger opp, sier 32-åringen.