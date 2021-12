Sjur Røthe tok et langt steg mot OL.

Den siste OL-plassen sto mellom Sjur Røthe (33) og Harald Østberg Amundsen (23). På dagens 15-kilometer i Oberstdorf svarte Røthe med å slå knockout på OL-konkurrenten.

TV 2-ekspert Petter Northug er sikker på at Røthe sikret seg OL-plass med 3. plassen på distansen.

– Han er pigg og i god form. I kveld får han bekreftelsen fra Nossum på telefon. Røthe er inne på 30 km med skibytte og femmila, sier Northug.

Nervøs

Hovedpersonen lot telefonen ligge igjen på hotellet.

– Jeg får høre med Nossum hva han sier seinere i kveld, men jeg synes i hvert fall jeg gikk et jæklig bra skirenn, sier Røthe.

– Jeg er fornøyd med endelig å komme på pallen. Jeg har to foran meg, så jeg skal ikke si at jeg har rundet hele Oberstdorf. Men jeg er superfornøyd med å få til et såpass bra renn når det er dette jeg har siktet meg inn på, fortsetter han.

Har ikke tid til Tour de Ski

Selv om både Røthe og Amundsen har virket rolige utad, er Northug sikker på at det har kokt i topplokket hos begge to. Veteranen innrømmer at han var preget før start.

– Det er lenge siden jeg har slitt med å få i meg mat før et skirenn. Jeg var uvel og kvalm. I dag følte jeg meg uggen. Jeg satt sammen med de andre og prøvde å oppføre meg så normalt som mulig. Jeg var nok litt preget, sier veteranen.

– Vi har swipet oss slitne i pekefingeren

Fikk boost

Han kunne senke skuldrene på den siste runden. En kvartett hadde fått en luke til resten. Da valgte Røthe å kikke seg bakover. Northug tror det ga 33-åringen en enorm boost.

– Han så etter nordmenn som var med i kampen om OL-billetter. Så tror jeg han vurderte om han skulle skulle ta noen harde føringer eller bare være med inn. Han er så rutinert at han er flink til å se bakover og gjøre vurderinger underveis, sier Northug.

Johannes Høsflot Klæbo vant dagens Tour-etappe. Klæbo leder Tour de Ski sammenlagt 45 sekunder foran Pål Golberg. Så følger Aleksandr Bolsjunov (47 sek), Iivo Niskanen (1 min 19 sek) og Ivan Jakimusjkin (1 min 40 sek)