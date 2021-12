Får straffen redusert med 100 år etter fem millioner protesterte

Lastebilsjåfør Rogel Aguilera-Mederos (26) mistet kontroll over lastebilen han kjørte, og drepte fire personer. Nå har han fått straffen redusert fra 110 til ti år, etter at millioner av mennesker protesterte.

Aguilera-Mederos ble tidligere denne måneden dømt til 110 år i fengsel etter han ble funnet skyldig i 24 tiltalepunkter, deriblant drap og hensynsløs kjøring.

Over fem millioner har skrevet under på en underskriftskampanje for å redusere straffen hans. Kim Kardashian har også engasjert seg i saken.

Nå har saken tatt en ny vending.

Guvernøren i Colorado, Jared Polis, har redusert straffen til 26-åringen med 100 år, til ti års fengsel. Guvernøren kalte den opprinnelige straffen på 110 år for «urettferdig», melder flere medier, blant annet ABC News.

Slik så åstedet etter krasjen i 2019 ut. Foto: David Zalubowski / AP

– Denne endringen reflekterer langt mer forbrytelsen enn 110 år, sier Aguilera-Mederos sin advokat, James Colgan, til ABC News etter at reduseringen av straffen ble kjent.

– Herr Mederos vil være evig takknemlig for de millioner av mennesker som støttet ham.

Det var den 25. april 2019 at den uerfarne lastebilsjåføren kjørte langs motorveien nær byen Denver i staten Colorado.

Den da 23 år gamle Aguilera-Mederos hevder selv at han mistet kontrollen over lastebilen da bremsene sluttet å fungere, og dundret inn i flere biler som sto i kø.

Han forsøkte å svinge ut i veiskulderen, men der sto det allerede en annen lastebil.

Krasjet forårsaket en stor eksplosjon. Fire personer mistet livet i kjedekollisjonen, hvor totalt 28 biler ble berørt.