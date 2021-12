Etterforsker dødsfall i Tana – mann siktet for grov vold

Politiet i Finnmark har igangsatt etterforskning i forbindelse med et dødsfall i Tana, og pågrepet en mann i 50-årene for grov vold.

– Vi er i en tidlig fase i etterforskningen, og kan derfor ikke gå ut med detaljer rundt dødsfallet eller hva som er grunnlaget for siktelsen. Siktede har forklart seg til politiet om hendelsen, sier avsnittsleder Torstein Pettersen i Finnmark politidistrikt.

Overfor TV 2 bekrefter Pettersen at siktede og avdøde er i nær familiær relasjon. Det var mannen selv som varslet helsetjenesten om hendelsen, som igjen varslet politiet.

I varetekt

Det var ikke andre mennesker i huset da hendelsen skjedde, og politiet etterforsker nå hva som er årsaken til dødsfallet.

– Vi holder fortsatt åpent hva som har skjedd, men vi har grunn til å tro at noe straffbart kan ha skjedd. Derfor har vi valgt å sikte ham, sier avsnittsleder Torstein Pettersen til TV 2.

Mannen er fremstilt for fengsling fredag morgen, og retten har besluttet to ukers varetekt med brev og besøksforbud.

Nekter straffskyld

– Vi jobber med å danne et bilde av hva som har skjedd med kvinnen, og etterforsker bredt for å avklare om dødsfallet skyldes en kriminell handling eller har en naturlig forklaring. Derfor er vi tilbakeholdne med opplysninger så tidlig i etterforskningen, sier Pettersen.

Det er foreløpig uklart for politiet hvordan kvinnen døde, men politiet mener bakgrunnen er grov vold. Den siktede mannen har forklart seg til politiet, og erkjenner ikke straffskyld. Han erkjenner heller ikke å ha begått grov vold mot den avdøde kvinnen.

– Bakgrunnen for siktelsen er det totale bildet vi fikk av åstedet som gjør at vi velger å starte etterforskning og sikte ham for grov vold med døden til følge. Detaljene ønsker vi ikke å gå inn på, sier avsnittslederen.

– Har mistet kona

Advokat Hans Arne Nysæter er oppnevnt som forsvarer for mannen. Han bekrefter at klienten nekter straffskyld.

– Han erkjenner ikke å ha hatt noen befatning med dødsfallet, sier Nysæter.

På spørsmål om hvordan den siktede mannen opplever situasjonen svarer forsvareren at han ikke har det bra.

– Det sier vel seg selv. Han har det dårlig nå. Han har mistet kona si.