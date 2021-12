2022 har begynt – slik feires nyttårsaften verden over

Over et halvt døgn før nordmenn kan skyte opp rakettene, er man på stillehavsøyene Kiribati og Chathamøyene allerede inne i 2022.

De neste i verden som kan ønske hverandre godt nytt år, er de vel fem millioner innbyggerne i New Zealand.

Øyriket i det sørvestlige Stillehavet har lettet på restriksjonene for offentlige samlinger nyttår.

Det betyr at folk kan samles blant annet i den største byen, Auckland, for første gang siden august.

De neste på lista over land som går inn i det nye året er de østlige delene av Australia, med blant annet byene Sydney, Melbourne og Canberra.

Flere byer dropper

Her til lands har flere av landets største byer valgt å avlyse sitt offentlige fyrverkeri på nyttårsaften, på grunn av smitteverntiltak.

I Oslo ble det offentlige fyrverkeriet i fjor avlyst av smittevernhensyn. Men i år er fyrverkeriet avlyst av en annen grunn – bystyret har ikke bevilget penger til det i sitt budsjett.

Fyrverkeriet har også blitt avlyst i både Trondheim, Drammen og Kristiansand.

I Trondheim er årsaken at de nasjonale koronaforskriftene slår fast at det ikke kan samles mer enn 100 personer på offentlige arrangement utendørs.

Samme grunn oppgir Drammen kommune på sine hjemmesider for at også de avlyser årets fyrverkeri.

Det er flere måter å feire det nye året på. Her fra en barberer i Ahmedabad i India. Foto: Reuters

Mens i Bergen og Stavanger tyder alt på at fyrverkeriet skal skytes opp som normalt.

I Stavanger blir folk oppfordret til å se fyrverkeriet fra der de selv feirer, og ikke oppsøke oppskytingsstedene, skriver kommunen på sine hjemmesider.

Også i Tromsø går fyrverkeriet av stabelen.

Det årlige fyrverkeriet der skjer i privat regi av organisasjonen Fjellfyrverkeriet, som finansieres av privatpersoner og næringslivet i byen.

Ordinær feiring på Times Square

Selv om omikronvarianten av koronaviruset har ført til skyhøye smittetall i USA, vil nyttårsfeiringen foregå som normalt flere steder der.

Blant annet på Times Square i New York blir feiringen som den pleier.

– Vi vil vise at vi beveger oss fremover, og vi vil vise verden at New York City kjemper seg gjennom dette, sier ordfører Bill de Blasio til NBC's «Today»-program.

Emily Cimaszewski (23) på Manhattan der nyttårsfeiringen vil gå som normalt, tross skyhøye smittetall. Foto: Yana Paskova/ Reuters

I fjor ble den årlige feiringen avlyst på grunn av koronasituasjonen.

Atlanta i Georgia er blant byene i USA som har avlyst årets nyttårsfeiringer.