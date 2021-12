Mener Storbritannia ikke trenger stenge ned – på tross av nye smitterekorder

Omikron-varianten skaper nye smitterekorder over hele verden, og også her hjemme rapporteres det høye smittetall. I Storbritannia ble det torsdag satt ny smitterekord med 189.213 nye registrerte smittede hos våre naboer over Nordsjøen. Det er opp 58 prosent fra samme dag forrige uke.

Til tross for dette, mener sjef i NHS Providers, Chris Hopson, at det ikke trengs nye nedstengingstiltak. Han leder medlemsorganisasjonen for helsetjenester i Storbritannia. Han sier også at helsetopper sier man skal være nøye med å tolke innleggelsestallene i landet.

– Selv om tallene øker, og stadig raskere, gir fraværet av et stort antall alvorlig syke eldre en trygghet. Men de er klar over at dette kan endre seg etter juletider, sier han til The Times.

Høy terskel for restriksjoner

Han sier også at tallet på personer som blir alvorlig syke er stabilt.

Antall pasienter med koronaviruset på sykehus i England steg til 11.452 torsdag. Dette var det høyeste siden februar og opp 61 prosent på en uke.

– Vi vet at regjeringen har en høy terskel på å innføre ekstra restriksjoner. Og vi skjønner hvorfor, i fravær av bølgen av alvorlig syke eldre mennesker. Den terskelen er ikke overskredet.



Men han legger også til at restriksjoner kan være nødvendig, men bevisene for at det trengs må være der.

Det er også problemer med tilgangen på tester i Storbritannia, og myndighetene har varslet at det kan bli nødvendig med tiltak for å bedre situasjonen. Det har vært få ledige timer for PCR-testing, og lang leveringstid for hurtigtester.

Dette har skapt bekymring for at mange kan være smittet uten å vite det før nyttårsfeiringen.

– Vær forsiktig

Selv om det ikke har blitt innført strengere restriksjoner før nyttår, advarte helseminister Sajid Javid før feiringen og sa at folk bør være forsiktige og feire utendørs på nyttårsaften hvis mulig.

Helseeksperter har også advart folk om at deltakelse på nyttårsfeiring på steder med mange folk gir stor fare for smitte. Doktor Azeem Majeed, leder for primæromsorg og folkehelse ved Imperial College London, har kalt regjeringens valg om å ikke innføre restriksjoner før feiringen som «ganske risikabelt».

I England må folk må allerede vise at de er vaksinert eller nylig har testet negativt for å få adgang til nattklubber og andre steder, som på fotballkamper.

Wales, Skottland og Nord-Irland har innført strengere restriksjoner. Der er nattklubber stengt, og restriksjoner på antall deltagere på store arrangementer.

Det er ventet at Boris Johnson vil diskutere om man skal implementere restriksjoner på hvor mange som kan møtes innendørs neste uke.

Forrige uke endret Storbritannia isolasjonstiden ved smitte fra ti til sju dager, før man kan teste seg ut med to negative tester.