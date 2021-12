Dette er de vanligste nyttårs-tabbene – og slik unngår du dem

Raketter, fyrverkeri, levende lys og peiskos gjør jul og nyttår til en brannutsatt høytid. Slik sørger du for en sikker feiring.

Nyttårsaften er kvelden for feiring med god mat, levende lys og fyrverkeri – men med det følger ofte også øyeskader, brann og andre ulykker.

Kvelden er som regel derfor hektisk for nødetatene, og både brannvesenet og helsevesenet ber instendig om at folk er forsiktige og tar forholdsregler under feiringen.

– Vi rykker ut mye på nyttårsaften. De store feilene er at folk velger å sende opp fyrverkeri på ikke egnede steder, sier innsatsleder i brann- og redningsetaten i Oslo, Sverre Starholm.

Hold deg unna naboen

I hovedstaden har kommunen vanligvis sendt opp fyrverkeri til glede for alle, men slik har det ikke vært de siste par årene.

Derfor regner innsatslederen med at flere velger å sende opp fyrverkeri selv, og at faren for flere ulykker dermed øker.

– Det kan fort bli det når flere små korhorter sender opp over hele byen, sier Starholm.

Han råder de som har planer om å sende opp fyrverkeri selv til å finne et flatt og stødig underlag, og å unngå alkohol.

– Alkohol og fyrverkeri er en dårlig kombinasjon. Alkohol hører ikke med hvis det er du som skal sende opp. Og bruk briller, sier innsatslederen.

Også hvor du velger å sende opp fyrverkeri er viktig. Om du kommer for tett på naboen kan det bli trøbbel, advarer Starholm.

– Da kan det fort bli dårlig stemning. Finn heller en åpen plass og hold deg unna, så blir det bra.

Dette bør du gjøre hvis det brenner

Innendørs er det stearinlys og matlaging som utgjør den største brannfaren, ifølge Starholm.

– Forlater du rommet, så blåser du ut lyset. Lager du mat, så hold et øye med maten du lager. Vi ser det er mye mindre levende lys enn tidligere, men det er fortsatt en av hovedfaktorene som gjør at vi får branner i desember.

– Vi lever i en annen tid enn for 30-40 år siden. Vi har ekstremt mange flere ting i huset som er lettantennelige, og som gir en voldsom hurtighet på brannen når det først tar fyr, sier innsatslederen.

Han sier det gjør røykvarsleren til en uvurderlig livredder, og råder alle til å sjekke at den fungerer som den skal.

Dersom uhellet først er ute og det begynner å brenne, er Starholm klar på hva du bør gjøre.

– Ta med deg selv og familien ut, ring oss, og så kan du vurdere om du kan gjøre noe. Hvis et stearinlys har satt fyr på en serviett klarer du å slokke det, men ikke risiker ditt eget eller andres liv, sier han.

– Få deg selv og de andre ut, så ringer du oss, og så kommer vi og hjelper til.