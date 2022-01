Benny Christensen er Brooms bilekspert.

Heisann!

Har lenge vært på utkikk etter en ny bil, med spesielt fokus på både komfort og at det skal være en litt "ulv i fåreklær", og jeg havner stadig på en Mercedes S500.

Har sett for meg en 2006-modell med rundt 200.000 km på telleren og en pris mellom 200.000 og 300.000 kroner.

Er det noen farer som eventuelt kan komme, ting jeg må være spesielt obs på eller ting jeg må ta høyde for? Er ikke interessert i å gå på rådyre verkstedsmeller! Takk på forhånd!

Benny svarer:

Heisann! Jeg er den første til å forstå at det kan friste med en skikkelig luksusbil. Nettopp Mercedes S-Klasse var lenge kongen på den haugen.

Dette var i mange år deres definitive toppmodell. En bil hvor de opp gjennom årene har presentert mange innovasjoner. Tidvis svært avanserte sådanne og ofte styrt av like avansert, men kanskje ikke helt utprøvd elektronikk – ofte i kappløp med Audi A8 og BMW 7-serie.

Min erfaring er at S-Klasse generelt holder høy kvalitet. Selv om dette var «millionbiler» da de var nye, får man dem nå relativt billig, som du har oppdaget. Så langt følger vi hverandre.

Det at de nå har blitt billige er det en grunn til. Vi snakker her om 16 -17 år gammel bil som har gått 200.000 kilometer. Da kan alt skje, når som helst. For er det én ting som er sikkert, så er det at gamle biler går i stykker. Før eller siden.

En Mercedes S-Klasse er definitivt ikke det billigste å sette på verksted. Regningene kan bli skyhøye om du ikke er over middels oppgående hobby-mekaniker med plenty av tid og utstyr. Det at bilene er teknisk avanserte, gjør at de også har mange ulike feilkilder.

Du sier du ikke ønsker store verkstedregninger, men et enkelt og greit bilhold. Da er jeg ikke overbevist om at en gammel og overdådig luksusbil er det beste. Man skal ikke male fanden på veggen, men bør ha et realistisk forhold til hva man faktisk kjøper. Både av gleder og ikke minst potensielle problemer.

Et gammelt ordtak sier som følger: Hadde du ikke råd til å kjøpe bilen som ny – så har du heller ikke råd til å eie den som brukt. Jeg skal ikke påstå at det alltid stemmer, men at det er mye riktig her – det er jeg sikker på.

Jeg hørte nylig fra en bekjent av meg som fikk tak i en eldre Porsche Cayenne billig. Attpåtil en Turbo. Alt var fryd og glede en liten stund. Nå står bilen på verksted. Regningen for å få den på hjulene igjen er ikke en månedslønn, men bortimot en halv årslønn. Da er det ikke så moro. Derfor kan gamle luksusbiler kan være skumle bilkjøp.

Tenker du denne S-Klassen som eneste bruksbil året rundt i all slags vær og føre, vil jeg nok fraråde kjøp. Som «penbil» til hyggelige utflukter nå og da, stiller det seg annerledes. Spesielt om du har anledning og kunnskap til å pusle litt med vedlikehold og enklere reparasjoner selv.

Velkommen – og lykke til!

