Gode nyheter for nyttårsværet – med en liten hake

Folk er opptatt av nyttårsværet, og spesielt rundt midnatt når det nye året skal feires. Vakthavende meteorolog i Storm Geo, Olav Krogsæther, kommer med positive nyheter for store deler av Norge.

– I store deler av landet blir det rolig når det kommer til vind. På Vestlandet blir det rolig vær, og ganske lite vind. Det er noen byger nå på starten av dagen, men det skal bli oppholdsvær til i kveld.

Men noen må belage seg på litt dårlig sikt til årets fyrverkeri. På Østlandet er det fare for at tåken legger en liten demper på feiringen.

– Der er det på formiddagen en del tåke og lave tåkeskyer. Den kan ligge i kveld også, men det er nesten umulig å spå hvor de kommer til å være. Det er fare for lokal tåke, men vanskelig å si hvor, forteller Krogsæther.

Når det kommer til temperaturen, så blir det ganske mildt sør i landet, mens Nord-Norge får noe kaldere vær.

Selv om det regner i Trøndelag og Møre og Romsdal på formiddagen, skal det stort sett gi seg.

– Her blir det også mindre nedbør til i kveld. Det er ikke sikkert det blir helt opphold, men det er ikke noe vind å melde om.

FINT: Nordland får det fineste nyttårsværet. Som er i Lofoten. Foto: Geir Johnny Hundeide / TV 2

Det er Nordland som kan juble for det beste været når 2021 blir til 2022.

– Her er det stort sett fint vær, og lite vind.

I Indre Troms og Finnmark blir det kaldt og fint vær, mens kysten får noe byger. Samlet sett er Krogsæther glad for at han avslutte året med gode værnyheter.

– Det er ingen steder der det blir skikkelig uvær, det er jo bra for nyttårskvelden.

Snur om på årets første dag

Året avsluttes med fint vær over store deler av Norge. Det samme kan ikke sies om starten på det nye året. For årets første dag byr på mye vær.

– Første januar starter fin om morgenen i Sør-Norge og i Nordland, men det kommer et kraftig lavtrykk over Island. Det skaper ganske mye vær på ettermiddagen og kvelden. På Vestlandet og over mye av Sør-Norge blir det skikkelig ruskevær.

Det byr på heftig vær over fjellovergangene. Krogsæther kommer med en oppfordring til de som skal fra øst til vest 1. januar. For lørdag er det sendt ut gult farevarsel for ettermiddagen på snøfokk for fjellovergangene i Sør-Norge.

– Det kan bli kolonnekjøring og stengte veger, sier Iselin Skjervagen i meteorologisk institutt til NRK.

Krogsæther i Storm Geo har en oppfordring til folk som skal reise over fjellet i morgen.

– Det bare komme seg over så fort som mulig. For det er ikke sikkert man kommer over på kvelden, forteller han.

Han kan også melde om at nedbør brer seg innover landet utover kvelden. På Østlandet blir det stort sett som snø, mens det kan bli regn i Agder og Telemark.

I Nord-Norge fortsetter det med snøbyger i Troms og Finnmark. Nordland får mye vind, men klart og fint vær. Det kan bli sterk kuling på Helgeland på ettermiddag og kvelden.

Det dårlige været fortsetter

Det lysner heller ikke på årets andre dag. Krogsæther forteller at ruskeværet fortsetter for store deler av landet.

– Det fortsetter med bygevær i vest.

Søndag er det Østlandet som er vinneren når det kommer til været. Her skal det stort sett være fint, men ganske lite nedbør.



– Troms og Finnmark får opphold med mye vind, sier Krogsæther.