Testet positivt på fly – isolerte seg selv på do i fem timer

Læreren Marisa Fotieo fra Michigan i USA reiste fra Chicago til Reykjavik i slutten av desember, da hun merket at hun begynte å bli sår i halsen.

Fotieo tok en hurtigtest for korona på flyet for sikkerhets skyld, og etter kort tid viste testen to røde streker.



Det indikerer en positiv test, og Fotieo fikk dermed påvist korona i lufta, midt mellom USA og Island.

Isolerte på do

For å beskytte de 150 andre passasjerene og de ansatte på flyet, valgte læreren å selvisolere seg på et av flyets toalett resten av reisen. Dermed ble hun sittende på flydoen i fem timer.

Fotieo filmet og delte hendelsen på TikTok, og klippet har blitt sett mer enn 4,5 millioner ganger. Der ser man at hun sitter på flydoen med vannflasker og chips.

– Takk til Icelandair for mitt VIP-karantenerom, står det i TikTok-beskrivelsen.

– En engel



Til NBC sa Fotieo at det hele var en sprø opplevelse, men takket en kvinne blant personalet på Icelandair for å ha fulgt henne opp og sørget for at hun hadde alt hun trengte.

– Hun sørget for at jeg hadde alt jeg trengte de neste fem timene av mat og drikke, og fulgte meg opp kontinuerlig for å forsikre seg om at jeg hadde det bra, sa Fotieo til NBC.

Ferieturen til Island endte dermed opp med isolasjon, men Fotieo fikk med både seg blomster og et lite juletre fra den samme flyvertinnen.

– Det var så ektefølt, og hun er bare en engel, sa Fotieo til NBC om gesten.