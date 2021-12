Dette sier FHI-toppen om gladnyheten fra Sør-Afrika

Natt til nyttårsaften opphevet Sør-Afrika det nattlige portforbudet og andre koronatiltak som ble innført under den siste smittebølgen, samtidig melder de at antallet innlagte koronapasienter på sykehusene går ned.

POSITIV: President Cyril Ramaphosa i Sør-Afrika sier at de har passert toppen av fjerde smittebølge. Foto: Reuters

President Cyril Ramaphosa forklarer fjerningen av restriksjonene med at det nå tyder på at landet har passert toppen av den fjerde smittebølgen, som har vært drevet av omikronvarianten.

– Dette må jo være gode nyheter også for oss også, Line Vold?

– Sør-Afrika har hatt en veldig rask økning i smitten på grunn av omikron. De sier nå at de har nådd toppen og er på vei ned igjen. Toppen var bratt og høy, men der har det snudd ser det ut til. De melder også om et mindre alvorlig forløp med omikron enn med deltaviruset, sier kriseleder Line Vold i Folkehelseinstituttet.

– Er det sannsynlig at vi, som i Sør-Afrika, også vil oppleve lavere antall innleggelser framover?

– Vi følger nå veldig tett med på hvordan omikron oppfører seg i en setting som er mer lik Norge, for eksempel Danmark og Storbritannia og andre land som ligger litt foran oss.

Bekymret for utviklingen

Men selv med gledelige nyheter fra Sør-Afrika, er Vold bekymret for smitteutviklingen her til lands de neste dagene.

– Vi har nå hatt en periode nå med litt lavere smittetall og innleggelsestallene har vært stabile. Men vi vet at omikron er på vei til å overta i Norge. Derfor er vi bekymret for hvordan utviklingen med smittetallene blir når vi nå går inn i en mer normal hverdag etter ferien.

– Dersom det blir færre innlagte med omikron, er det vel godt nytt at omikron overtar og blir den dominerende varianten?

– Akkurat nå har vi en økende andel av omikron og en avflatende kuve på deltasmitten. Vi vil følge tett med når omikron tar over med stadig større andel smittede etter nyttår. Og så er store spørsmålet hvor mange sykehusinnleggelser vi får av det. Bekymringen er med et veldig sterkt økende smittepress, så vil andelen syke og de som vil ha behov for hjelp på sykehus øke, selv om andelen for innleggelser kanskje ikke er så stor som ved delta, sier FHIs kriseleder.

Men Vold er tydelig på at vi ennå ikke vet hvordan omikron vil oppføre seg i en norsk setting.

– Det har ennå ikke gått lang nok tid til å samle data om dette. Derfor er det noe vi vil følge tett framover.

Frykter voldsom smittebølge

Men det Vold og kollegene i FHI er sikrere på er at omikronvarianten er mer smittsom enn delta.

Vold forklarer at dette kan skyldes to ting, enten viruset i seg selv eller at omikron omgår immuniteten.

– Mer og mer tyder på at en ganske stor andel av den økte smittsomheten skyldes at også vaksinerte smittes. Men dette er vi spent på utviklingen av og vil følge nøye med på. Det blir interessant å se når vi får en økende andel omikron i Norge, sier Vold.

Testkøene for de som ankommer Oslo Lufthavn har vært lange. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Det kriselederen frykter mest nå, er en voldsom smittebølge når alle er tilbake på jobb og skole etter ferien.

– Vi er nå bekymret for at vi skal få en voldsom smittebølge nå etter nyttår, samtidig håper vi at det ikke skjer med de tiltakene vi har på plass. Men dette vet vi ikke sikkert per nå.

Fjerde dose

– Israel har godkjent en fjerde vaksinedose for spesielt sårbare grupper. Vil det bli aktuelt her til lands?

Israeleren Sharon Tabib får her fjerde dose med koronavaksine Foto: AP Photo

– Det er litt for tidlig å si ennå. I Norge er det nå folk som har fått tre doser som grunnvaksinering, og så er blitt anbefalt en booster dose. Men om man skal ha en generell anbefaling om fjerde dose, det har vi ikke tatt stilling til ennå. Vi er først og fremst fokusert på å få opp vaksinedekningen blant de som ikke er vaksinert og vaksinere raskt de som tilbys boosterdose. Dette er viktig for den videre håndteringen av pandemien i Norge.

Når det i dag er nyttårsaften er det naturlig med et tilbakeblikk. 2021 var ikke noe å rope veldig hurra for koronamessig.

– Blir det bedre i 2022?

– Nå har vi hatt to år med pandemi og vi har læret oss å leve med viruset. Men vi har også stadig fått oss overraskelser. Nå er vi ei en fase hvor vi stadig lærer mer. Også i 2022 må vi måtte lære oss å leve med dette viruset, og vi vil måtte lære oss å leve med kornaviruset også i årene som kommer, sier Vold.

– Må lære oss å leve med viruset

Hun forklarer at viruset er i en fase hvor det også tilpasser seg oss som vert. Viruset har dukket opp nye varianter, og den videre utviklingen av viruset er det knyttet uskikkethet til.

– Etter hvert vil det bli slik at vi ikke er i en pandemisk fase lenger. Korona vil da bli en av de sykdommene som treffer oss, som er en del av panelet med sykdommer som vi kan få, sier kriselederen.

I sommer twitret FHI-overlegen, Preben Aavitsland: Det var den pandemien.

– Er 2022 året vi virkelig kan si det?

– Det er for tidlig å si. Det er det generalsekretæren i WHO som bestemmer når den pandemien er over. Selv om vi i Norge har god tilgang til vaksiner og er heldig stilt, så er det ikke slik over hele verden. Pandemien er ikke ferdig før den er ferdig i hele verden, sier Vold.