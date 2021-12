TV 2-ekspert bekymret for tidligere lagvenninne: – Kjemper sitt livs kamp

Det var på lillejulaften at 30 år gamle Amy Pieters krasjet på trening i Calpe, Spania, og deretter ble fraktet til sykehus i helikopter. Der ble det gjennomført en operasjon på hodet hennes, og hun har siden den gang blitt holdt i kunstig koma.

Skadeomfanget vil forbli uklart til Pieters våkner fra koma.

TV 2-EKSPERT: Emma Johansson, her etter å ha tatt sølvmedaljen i landeveisrittet i OL i Rio 2016. Foto: Jessica Gow/TT/TT

– Jeg hørte om ulykken på julaften. Man vet jo hvem alle i denne sporten er, men det er ikke alle jeg kjenner like godt som henne. Man får vondt i magen, og bekymringene blir veldig reelle når man vet at noen man kjenner slåss og kjemper sitt livs viktigste kamp, sier Emma Johansson, sykkelekspert i TV 2 og tidligere proffsyklist.

– Jeg tenker på henne og hennes familie

Johansson var lagvenninne med Pieters på det britiske Wiggle-High5-laget i 2016.

Pieters, som nå sykler for SD Worx, verdens ubestridt beste kvinnelag, er en av de mer meritterte syklistene internasjonalt og har tilhørt verdenseliten de siste seks-syv årene.

Hun er regjerende nederlandsk mester og ble i 2019 også europamester på landeveien. Hun har vunnet flere av de største klassikerne, og har i tillegg vunnet flere VM - og EM-gull i banesykling.

Det var underveis i spurttrening med det nederlandske banelandslaget at ulykken skjedde.

– Vi er jo vant med at folk krasjer i sykkelsporten, så man reagerer ikke så mye umiddelbart, men dette har bygget seg opp for hver dag som har gått. Man undrer jo og lurer på når hun skal våkne. Og man ser i sosiale medier at stadig flere tenner lys for henne og gjør andre markeringer. Jeg tenker mye på henne og familien hennes, sier Johansson.

Omringet av familie

27.desember besluttet legene i Spania, i konsultasjon med flere leger i Nederland, å holde Pieters i kunstig koma i «minst tre dager til».

Siden den gang har det ikke blitt kommunisert noe fra hverken laget til Pieters eller Det nederlandske sykkelforbundet, bortsett fra at familien til Pieters har kommet seg til Spania og er på sykehuset sammen med henne.

– Hun er en like god person som hun er syklist. Hun har alltid smilet på lur og får alle andre til å le. Det er utrolig mye liv i henne. Nå får vi bare vente og håpe at alt går bra med hun, sier Johansson.