– Premier League-gigant vil hente Arsenal-stjerne

Du ser alle Premier League-godbitene på TV 2 play nyttårshelgen!

Liverpool skal være interessert i Bukayo Saka. Hans kontrakt utgår i 2024. Arsenal skal derimot være klare til å tilby supertalentet en lengre og forbedret kontrakt for å holde unna Liverpool, melder Express.

Jürgen Klopp og co. er spillerjakt, og ser også mot Serie A. Franck Kessies kontrakt med AC Milan går ut i sommer, og Liverpool har forhørt seg med 25-åringens representanter, skriver Ansa.

Barcelona har hentet spillere fra Manchester City på løpende bånd det siste året. Eric Garcia, Sergio Aguero, og Ferran Torres har alle tatt turen. The Sun rapporterer at enda en City-spiller er ønsket i City. Aymeric Laporte kan være nestemann inn portene i den kriserammede klubben.

Se Ian Wright teste quiz-ferdighetene sine i videovinduet øverst!

Ikke overraskende er det mange Newcastle-rykter i sving etter oppkjøpet av de Saudi-arabiske eierne.

Mail melder at de vil gjøre et fremstøt på å sikre seg Sven Botman for 300 millioner kroner fra Lille.

The Magpies vil gjøre fremstøt på Juventus-stjerne Aaron Ramsey. 31-åringen er også interessert av West Ham og Everton, melder The Sun.

Newcastle klargjør også en "monsterkontrakt" for Ousmane Dembele. Barcelona er avhengig av å selge flere godt lønnende spillere, og Dembele kan være et hett salgsobjekt, melder Rudy Galetti.

Denne sesongen har Barcelona mistet Antoine Greizmann, Sergio Aguero, og Lionel Messi. Det kan åpne plass for Alvaro Morata. AS melder at spanjolen, som er på utlån fra Atletico Madrid til Juventus, er klubbens hovedmål i januar.

Arsenal jakter en spiss, og de har rettet fokus mot Real Sociedads Alexander Isak og Lilles Jonathan David, skriver The Athletic.

Monaco-juvel Aurelien Tchouameni blir tett fulgt av Chelsea. 21-åringen kan være en billigere løsning enn Declan Rice, melder Daily Telegraph.