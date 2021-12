Bil kjørte inn i autovern: – Store materielle skader

Det har oppstått en trafikkulykke på E6 fredag morgen. Bilen skal ha hatt høy hastighet før den krasjet, og politiet mener det er flaks at den involverte fremstår som lettere skadd.

Politiet i Øst har fått melding om at en bil har kjørt inn i et autovern. Det opplyses at bilen har pådratt seg store materielle skader. Politiet opplyste om ulykken klokken 05:40 fredag morgen.

Klokken 05:50 opplyser operasjonsleder ved politiet i Øst, Svein Walle, at én person er involvert i ulykken.

Vedkommende fremstår som lettere skadd, opplyser politiet.

– Han har hatt flaks, for den bilen der er totalvraket, sier Walle til TV 2.

Trafikkulykken skjedde på E6 i sørgående retning ved Årungen.

Personen som var involvert i ulykken ble behandlet av ambulansepersonell på stedet. Senere ble det opplyst at personen ble kjørt til sykehus for nærmere undersøkelser, da det både er store materielle skader på bilen, samt mistanke om høy fart før bilen krasjet i autovernet..

Operasjonslederen informerer om at årsaken til ulykken fremdeles er ukjent, men at det meldes om svært glatte veier mange steder.

Det er for øyeblikket mange bildeler som er spredd utover et stort område langs veien, og E6 i sørgående retning vil være sperret av.

Saken oppdateres!