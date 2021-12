Voldsom brann i Denver i Colorado – hundrevis av hus involvert

Det har oppstått en stor brann i byen Denver i delstaten Colorado. Nyhetsbyrået AP er én av flere medier som skriver at rundt 580 hus, et hotell og et kjøpesenter har brent.

Flere titusener av mennesker har blitt evakuert så langt.

Sheriff Joe Pelle i Boulder Country informerer om at det bare er rapportert om én skadet person, men utelukker ikke å finne flere alvorlige skadde eller døde på grunn av brannen.

VOLDSOM SKOGBRANN: Brannen i Denver har spredt seg over et område på 6,5 kvadratkilometer stort område. Foto: David Zalubowski / AP

Det er svært mye vind på stedet, noe som skal ha forårsaket at brannen har spredt seg raskt. Brannen har spredt seg over hele 6,5 kvadratkilometer.

I byen Louisville, som har en befolkning på rundt 21.000 mennesker, ble innbyggerne beordret til å evakuere etter at innbyggerne i byen Superior i Wisconsin også ble bedt om å komme seg i sikkerhet. Nabobyene ligger omtrent 32 kilometer nordvest for Denver.

AMBULANSE: En ambulanse kjører langs den enorme skogbrannen som har rammet flere hus og bygninger i Denver. Foto: Kevin Mohatt / Reuters

Ifølge AP ble flere av brannene, som startet torsdag, utløst av nedslåtte kraftledninger.

Saken oppdateres!