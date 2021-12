Biden og Putin snakket sammen i nesten en time

Samtalen skulle hovedsakelig dreie seg om konflikten rundt Ukraina og startet klokken 21.30 norsk tid. Den ble avsluttet litt før klokken 22.30 norsk tid, noe som betyr at klokken var etter midnatt i Russland.

Det var Putin som ba om samtalen, som var den andre mellom de to presidentene på litt over tre uker. Russland har blitt anklaget for å forberede en invasjon i Ukraina etter å ha samlet rundt 100.000 soldater ved grensen mellom de to landene.

Russland hevder på sin side at soldatene er der som beskyttelse mot et påtrengende Vesten, og spesielt Nato.

Nato åpnet formelt for at Ukraina kunne bli medlem av alliansen i 2008, men siden har ingenting skjedd.

Advarer om sanksjoner

Joe Biden hadde i forkant av samtalen advart om tøffere sanksjoner dersom Russland gjennomfører militære intervensjoner i Ukraina.

– Biden vil presse på for å få til en diplomatisk løsning på konflikten under samtalen med sin russiske motpart, sa en høytstående tjenesteperson i Det hvite hus.

Samtidig understreket USA at de er klare til å innføre sanksjoner rettet mot russisk økonomi.

Kreml: Samtaler eneste løsningen

Kreml svarte ikke på dette i løpet av torsdagen, men tidligere på dagen sa Putin at han var overbevist om at det er mulig å få til en effektiv dialog med USA.

– Vi kan gjøre framskritt og etablere en effektiv russisk-amerikansk dialog basert på gjensidig respekt og hensyn til hverandres nasjonale interesser, sa han.

Kreml-talsperson Dmitrij Peskov har uttalt at Putin så fram til samtalen.

– Vi tror at samtaler er den eneste måten å løse alle de problemene som fins i overflod mellom oss, sa Peskov.