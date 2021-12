– Alvorlig for langrenn om det kun er VM og OL som betyr noe

Flere av de største skistjernene lefler med tanken på å hoppe av Tour de Ski-sirkuset før de avsluttende etappene.

– Det eneste som står i hodet mitt er det som skjer i februar. Jeg nøler ikke med å stå av om jeg føler det er rett med tanke på det som skal skje i februar, sa Johannes Høsflot Klæbo til TV 2 etter andre etappe i Lenzerheide.

Han får støtte fra svenskenes skidronning Frida Karlsson.

– Kjenner jeg at dette ikke er optimalt før OL, kommer jeg til å stå av. I år er hovedmålet OL, helt klart. Da spiller ikke Tour de Ski noen rolle, sier Karlsson.

Adressa-kommentator Birger Løfaldli mener utøvernes holdning får Tour de Ski til å fremstå som en betydningsløs treningskamp før OL. Han mener det er et stort problem for internasjonal langrenn.

– Signalet som sendes hjem er at dette ikke er viktig. Hvis det ikke er viktig for de som konkurrerer, hvorfor skal folk i Norge og i utlandet gidde å ta seg tid til å finne frem til rett tv-kanal og se Tour de Ski? Det er mange andre begivenheter som finner sted samtidig der utøverne bryr seg om å vinne konkurransen de deltar i og fremsnakker det som foregår, sier Løfaldli til TV 2.

– Utøverne prioriterer rått

TV 2-ekspert Petter Northug skjønner godt at flere utøvere velger å reise hjem underveis.

– Tour de Ski har ikke den samme statusen nå som tidligere. Programmet er lettere, prispengene er lavere og det er ikke den samme interessen. Da prioriterer utøverne rått, sier Northug.

Løfaldli har merket den samme trenden som TV 2s skisekspert.

– Tour de Ski var en gave til langrennssporten da det kom. Det var spektakulært og nyskapende. Folk hadde aldri sett noe som kunne ligne på finalen opp monsterbakken. Det internasjonale skiforbundet (FIS) har prøvd å gjøre justeringer. Det er en mye enklere Tour de Ski nå enn da Northug kjempet. Da var det tremil og lang etappe fra Cortina til Toblach. Nå er det en mellomting. Det betyr lite og blir ikke husket. Det er alvorlig for langrenn om det kun er verdensmesterskap og OL som betyr noe, sier Løfaldli.

Northug var kjent for å gjøre tøffe prioriteringer da han var aktiv. Blant annet droppet han norgesmesterskapet før VM på hjemmebane i Oslo.

– Det handlet om å vinne VM-gull på hjemmebane. Jeg måtte «fake» sykdom for å få det treningsvolumet jeg trengte, sier han.

– Bare å loffe seg gjennom

Løfaldli mener de største stjernene har et særskilt ansvar for å øke interessen for langrenn.

– Det er en ganske minimal idrett i verden. Når Klæbo er med, er det forventet at han er med for å fullføre. Onsdag valgte Simen Hegstad Krüger å dra hjem, og det ble kommunisert at det var planlagt. Hvorfor er Norge med på Tour de Ski, undrer Løfaldli.

Northug mener FIS har skutt seg selv i foten.

– Hvordan skal man få tilbake interessen hos de som ikke er så interessert i langrenn? Før hadde vi etapper som skilte seg ut. Det var en skikkelig kraftprøve å komme seg gjennom Tour de Ski. Det er det ikke nå. FIS har satt opp et program det bare er å loffe seg gjennom. Man kan bare gå rundt og gjøre seg klar til OL. Da legger man opp til en b-preget Tour, sier TV 2-eksperten.

Klæbo sier han fortsatt betrakter Tour de Ski som en gjev konkurranse å vinne.

– Det er noe som henger høyt. Det henger nest høyest etter OL. Når OL er hvert fjerde år er det ikke tvil om at det henger høyest. Plan a er å gå alt i Tour de Ski. Det er fire konkurranser igjen av Touren, og jeg er fortsatt med, sier Klæbo.

– Forstår folk hvordan toppidrettsutøvere tenker?

– Det er sikkert noen som skjønner det, og så er det andre som ikke skjønner det. Slik vil det alltid være. For min del har jeg vært klar på at OL er min prioritering. Da er jeg kynisk på det, sier han.