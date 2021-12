Riksvei 7 over Hardangervidda er stengt på grunn av glatt vei.

Vegtrafikksentralen melder på Twitter torsdag kveld at riksvei 7 over Hardangervidda er stengt på grunn av glatt vei og at strøbilen hat problemer.

– Der er det glatt så det blir strødd for harde livet med grus. Vi oppdaterer så fort vi vet noe mer, sier trafikkoperatør Ronny Sleire i Vegtrafikksentralen.

Han forteller at de har fått en uformell beskjed om at veien vil være stengt en halvtime, men at det er noe som må tas med en klype salt.

Torsdag har det blitt meldt om flere trafikkuhell i Sør-Norge som følge av glatte veier.

Saken oppdateres.