Fikk klar beskjed fra Rangnick: – Vi måtte slå tilbake

Manchester United, anført av Scott McTominay, strålte til tider og var tilbake på vinnersporet da Burnley gjestet Old Trafford torsdag kveld.

Manchester United 3-1 Burnley

Se alle målene øverst!

Premier League-året 2021 ble avsluttet under flomlysene på Old Trafford da Manchester United tok imot Burnley torsdag kveld.

Det skulle bli en etterlengtet jubelkveld for de røde på Drømmenes Teater etter en rekke svake prestasjoner i desember.

Scott McTominays elegante ledermål etter åtte minutter ble etterfulgt av et selvmål av Ben Mee, som følge av et briljant forarbeid av Jadon Sancho. Da Cristiano Ronaldo la på til 3-0 etter 35 minutter var grunnlaget lagt for en etterlengtet opptur.

– Førsteomgangen var vi gode som et lag, men vi var litt flate i andreomgang. Vi må få det til i 90 minutter, noe jeg ikke synes vi har fått til denne sesongen. Vi lærer og kampen mot Newcastle sist var vanskelig. Vi måtte slå tilbake etter noe sånt som det der. Manageren sa vi satte rekord for antall balltap i ligaen, så beskjeden var klar: hold på ballen og spill fremover, sa målscorer McTominay etter kampen.

Aaron Lennon reduserte for Burnley før pause på lekkert vis, men seieren var aldri truet for Ralf Rangnicks menn.

– Hele lagprestasjonen var mye bedre og det var viktig å møte de fysiske kravene. Totalt sett var det en god prestasjon, sa Rangnick etter kampen.

Mener Solskjær-sparking har gitt effekt

De røde djevlene har siden sparkingen av Ole Gunnar Solskjær ikke tapt i Premier League.

– Resultatmessig viser det at det skiftet som United gjorde har gitt effekt. Spillemessig er jeg usikker på effekten, i alle fall så langt. Forhåpentligvis for United vil det gi effekt. De har fått det oppsvinget i resultater man skal ha når man bytter manager, sa Brede Hangeland, som gjestet TV 2s Premier League-studio torsdag.

Gedigen Ronaldo-bom og målfest

Burnley yppet seg i åpningsminuttene og Chris Woods var nære ved å sende bortelaget foran etter kun fem minutter, men spissens skudd gikk like utenfor stolpen.

I neste angrep fikk United deres første store sjanse ved Cristiano Ronaldo, og den var enorm. Superstjernens avslutning alene med keeper var imidlertid alt annet enn super.

– En vanvittig mulighet, utbrøt TV 2s kommentator Endre Olav Osnes da Ronaldo skjøt over alene med keeper.

Da skulle Scott McTominay treffe bedre tre minutter etterpå. En lang berøring fra Ronaldo endte som en perfekt ball til skotten, som bøyde ballen rundt en forsvarer og i mål fra drøye 16 meter. 1-0 United.

Gjestene fortsatte å yppe seg til tider, men det var de røde som igjen skulle få nettsus i det 27. minuttet. Jadon Sancho kjørte dribleshow i Burnley-boksen før han skjøt via Ben Mee og i mål til 2-0 på Old Trafford.

To mål ble til tre åtte minutter senere. Et kremmerhus fra McTominay ble slått i stolpen av keeper Wayne Hennessey og på returen sto Ronaldo umarkert og tegnet seg på scoringslisten. «Siiiuuu», 3-0 og god stemning på Old Trafford.

Stemningen fikk seg imidlertid en liten knekk da Aaron Lennon, med en lekker avslutning i lengste, reduserte til 3-1. Det var også stillingen halvveis og også sluttresultatet.

– Flott resultat. På ingen måte et Manchester United på et toppnivå, men i starten på en ny manager handler det om resultater og å slå tilbake fra den prestasjonen de hadde sist, og det gjorde de. Det ser bedre ut for United, oppsummerte Hangeland.

Doblet antall ligamål under Rangnick

De røde har ikke fått det helt til å svinge under Ralf Rangnick. Under tyskerens ledelse har United kun scoret én gang i hver av kampene deres i Premier League, mot Crystal Palace, Norwich og Newcastle. Mot Burnley doblet de antallet med tre nye scoringer.

United er nå på sjetteplass, á poeng med West Ham og fire poeng bak Arsenal på fjerdeplassen med én kamp til gode på The Gunners.

Neste kamp for United er hjemme mot Wolverhampton 3. januar.