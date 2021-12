Brann på Frognerseteren restaurant slukket av de ansatte

Nødetatene rykket torsdag kveld ut til Frognerseteren restaurant etter melding om pipebrann.

Politiet opplyste på Twitter at samtlige gjester ble evakuert og at ingen er skadd som følge av hendelsen.

– Vi er framme med flere biler, og holder på å undersøke. Vi fikk melding om flammer opp av skorstein og at der var mulig spredning til tak. Da sender vi ekstra biler. Mannskapene jobber med å få avklart situasjonen, sier Eirik Sundt Fredriksen ved brannvakta i Oslo.

Operasjonsleder Per Ivar Iversen i Oslo politidistrikt sier til TV 2 at brannen raskt ble slukket av de ansatte, og at situasjonen er under kontroll.

– Det ble ikke så tragisk som det kunne blitt. Det er jo et gammelt trehus dette her.