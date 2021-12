– Jeg husker fortsatt frykten i øynene hennes

– I dag er det ganske tungt, sier Odd Steinar Sørengen (49).

For nøyaktig ett år siden kunne han bokstavelig talt se jorda kollapse sammen under han.

Jordraset i Ask i Gjerdrum tok ti menneskeliv. Blant dem var Odd Steinars samboer Ann-Mari Olsen-Næristorp (50), og datteren Victoria Emilie Næristorp-Sørengen (13).

De to var like foran han da de ble revet bort av det enorme raset, og forsvant.

I dag blir tragedien markert i lokalsamfunnet, men Odd Steinar har tatt et aktivt valg i å distansere seg selv så langt det lar seg gjøre.

Han kjenner det har vært riktig for både han og hans to gjenlevende barn.

Trist hun aldri fikk tatt med oss dit

To dager før julaften tok han med de to gjenværende barna, Ida og Emil, til Spania for å få avstand fra det hele. Og destinasjonen var ikke tilfeldig.

– Da dro vi til Gran Canaria, jeg og ungene, for å komme oss bort fra den norske julen som ville blitt ekstra tung, sier han.

MARERITT: Enkemannen Odd Steinar husker fortsatt de dramatiske minuttene hvor alt raste sammen. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Istedenfor skulle familien, som så brått hadde blitt til tre, ha fokus på hverandre på den spanske tropeøya – hvor Ann-Mari lenge hadde ønsket å ta med Odd Steinar og barna.

– Det er trist at hun aldri fikk tatt oss med dit, og at vi faktisk dro dit når hun og Victoria er borte.

Marerittene kommer og går

Fra den skjebnesvangre natten husker han fortsatt mye. Han husker at kona vekket kom inn og vekket han, og hun og Victoria løp foran han før de forsvant.

TIL EVIG TID: Odd Steinars tre barn vil uansett alltid være med han. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Det som har plaget meg i ettertid er hvor redd Victoria var. Småklynkene mens hun løp ned trappen med moren. Det har plaget meg veldig; at hun var så redd før hun ble borte, sier han til TV 2:

– At det var en slik skrekk i henne før alt var over.

Nå er nettene ofte preget av mareritt.

– Jeg har mange gode drømmer om de to, som gjør at jeg ikke vil våkne, men så har jeg også mye mareritt om det som skjedde den natten.

Terapi å få se det

I tillegg til at redningsmannskapet har forklart Odd Steinar om hva som skjedde under raset, har han ved flere anledninger besøkt rasområdet.

Der har han fått sett både hvor han selv ble funnet, men også plassen hvor Ann-Mari og Victoria ble funnet – hele seks uker etter raset hadde gått.

– For meg har det vært terapi, sier han.

KNUST: Enorme krefter knuste boligene til pinneved under leirskredet. Foto: Fredrik Hagen/ NTB

Odd Steinar forteller også at han har fått tilbake en del eiendeler som har blitt funnet i raset, men:

– Jeg hadde en harddisk med flere tusen bilder på. Det er den eneste tingen jeg ønsket å få igjen fra rasområdet, men den var ikke mulig å redde. Den er borte, sier han.

Han forteller at det – naturlig nok – var spesielt de første gangene. Det første møte med raset ble særlig spesielt.

– Jeg visste det var stort, men jeg visste ikke at det var så stort.

– Naturlig å bli her

Når TV 2 spør ham om hvordan han vil oppsummere året som har gått, svarer han nok så kontant:

– Desidert det verste året jeg har hatt i mitt liv.

Men det har også vært noen lyspunkter i løpet av åren, påpeker familiefaren, og forteller at han blant annet takknemlig for at han selv får leve videre med sine to gjenværende barn.

BLIR I BYGDA: Odd Steinar ser frem til å flytte inn i en ny leilighet i Gjerdrum sommeren 2022. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

I tillegg har Odd Steinar bestemt seg for å bli boende i Gjerdrum, og har kjøpt en leilighet han ser frem til å flytte inn i. Han trekker frem samholdet i lokalsamfunnet i Gjerdrum, hvor både han og ungene har vokst opp, som noe fint.

– Det her er bygda for meg, sier han.

Ordene henger litt i luften før han legger til:

– Selv om dette er bygda som tok fra meg så mye.