Har ikke tid til Tour de Ski

Mens andre kjemper sin kamp for å komme med i OL-troppen eller for å kvalifisere seg til en av OL-distansene, gjør Hans Christer Holund sine OL-forberedelser på Sjusjøen. I fred og ro - han vet hvilke distanser han skal gå i OL. Ikke så rart etter å ha blitt verdensmester på femmila i 2019 og verdensmester på 15-kilometer sist vinter.

Ikke tid til Tour de Ski

– Det kommer et OL om en drøy måned, og det er det viktigste som skjer i vinter. For meg er dette her den beste oppladningen jeg kunne hatt, forteller Holund.

– Nydelig vintertemperaturer, kanskje litt lite snø, men gode treningsforhold, bemerker han.

Hans Christer Holund er klar for OL, og trener på Sjusjøen mens Tour de Ski pågår. Foto: Harald Christian Eiken/TV 2

– Går du glipp av noe ved å droppe Tour de Ski?

– Det er i så fall ikke mye. OL-distansen 15 klassisk i Lenzerheide er det eneste løpet som fristet. Jeg trenger en treningsperiode fremfor å gå løpene i Tour de Ski. Hvis jeg skulle gått Tour de Ski så hadde jeg kommet på etterskudd. Jeg hadde ikke rukket å gjøre den treningen som er nødvendig for å komme i OL-form. Ved å stå over og heller trene kommer jeg til OL med større selvtillit, understreker Holund.

– Hvordan ser treningsdagen ut?

– Tja, de er jo aldri helt like, men 4 timers tur på morgenen og et par timer om kvelden er normalt. Jeg har jo hytte på Sjusjøen og har det helt topp. Jeg har vært her siden verdenscupen i Davos og blir her til over nyttår. Da reiser jeg til Seiser Alm og blir der i høyden fram til avreise til OL.

Hans Christer Holund lader opp til OL på hytta på Sjusjøen. Foto: Foto: Privat

– Inntrykket av Tour de Ski så langt?

– Jeg synes flere av gutta har fått en bra start på touren. Lykke til med avslutningen, sier han til lagkompisene!