Kjempenedtur for Carlsen – ingen pallplass i VM

31-åringen klarte ikke å karre seg til en pallplass i Warszawa.

Det skal spilles om seieren, men 13,5 poeng holdt ikke til noe mer enn en delt åttendeplass for Carlsen – en stor skuffelse for mannen som hadde vunnet lynsjakk-VM tre ganger på rad.

– Det er klart det er ikke i nærheten av bra nok. Det er som jeg snakket om tidligere, det er surt å ikke få ut noe i nærheten av mitt beste på en dag som dette, oppsummerer Carlsen til NRK, og legger til at han burde vært mer pragmatisk.

– I stor grad fikk jeg som fortjent, la han senere til.

Carlsen ble til slutt nummer åtte.

Jan-Krzysztof Duda og Maxime Vachier-Lagrave skal gjøre opp om VM-tittelen. Alireza Firouzja endte med like mange poeng som duoen, kom seg ikke med til omspillet på grunn av de omstridte tiebreak-reglene.

Beklaget

Verdenseneren startet med seier på overbevisende vis over Parham Maghsoodlo. Så begynte det å lugge.

I parti nummer to ble det remis mot Haik Martirosjan. Deretter fulgte tap mot både Anish Giri og Aleksandr Grisjtsjuk.

Selv om han vant parti nummer fem mot Dimitrios Mastrovasilis, var 31-åringen langt nede.

– Det har gått ganske dårlig, så det er bare å beklage. Det er synd å være såpass langt unna sitt beste når det gjelder. Jeg skal nå prøve å gjøre fire gode prestasjoner, så får vi se hva det blir til, sa Carlsen.

Det begynte lovende mot Kirill Aleksejenko. Ifølge sjakkcomputeren hadde Carlsen et gigantisk overtak, men feiltrekk da det gjaldt som mest gjorde at han endte opp med remis.

31-åringen var tydelig irritert og ristet på hodet. Deretter ble det seier mot Bassem Amin på overbevisende vis. Håpet meldte seg for sjakkgeniet: Med to runder igjen hadde han ett poeng opp til pallen.

Så utklasset Carlsen russiske Jan Nepomnjasjtsjij. Plutselig var det bare et halvt poeng opp til lederne av turneringen. Problemet var bare at ledelsen ble delt av hele seks spillere.

I siste parti ventet franske Maxime Vachier-Lagrave med sorte brikker, og der måtte Carlsen vinne for å ha håp om omspill om VM-seier. Der ble det til slutt tap for nordmannen i det som var et dramatisk parti som svingte frem og tilbake.

Starten utsatt

I forkant av spillestart torsdag opplyste Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) at «et par» spillere hadde avgitt positive virustester. Det skapte usikkerhet og tendenser til kaos.

Blant de smittede er Hikaru Nakamura, som spilte mot Magnus Carlsen i siste runde i hurtigsjakk-VM tirsdag. Amerikaneren bekreftet selv den positive testen i sosiale medier.

Smittetilfellene gjorde at torsdagens partier ble utsatt. Etter mye fram og tilbake startet første runde én time forsinket.